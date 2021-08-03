Российские военные начали осваивать боевую технику армии Китая

Пекин, 3 августа. Военнослужащие ВС РФ, прибывшие КНР для участия в совместных учениях "Взаимодействие-2021", уже начали осваивать современную китайскую технику и вооружение.

Российские военные прибыли в КНР 31 июля, а учения должны начаться 9 августа и продлиться до 14 августа. На данный момент российские военные изучают боевую технику Народно-освободительной армии Китая и готовятся к началу маневров на полигоне Цинтунся, передает пресс-служба Восточного военного округа.

Пока что не уточняется, что именно осваивают ВС РФ, упоминаются лишь средние колесные танки и бронемашины. Инструктажи проводятся опытными специалистами из состава сухопутных войск НОАК.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что к учениям "Взаимодействие-2021" привлекут около 10 тысяч человек. Также будут задействованы военные самолеты, артиллерия и бронетехника. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу согласился принять участие в совместных маневрах с Китаем, передает сайт 360tv.ru.