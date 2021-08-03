Россиянин Кузнецов стал пятым в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде

Токио, 3 августа. Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио.

Олимпийское золото в финальном турнире по прыжкам в воду с трехметрового трамплина завоевал представитель Китая Се Сыи, набравший в общей сложности 558,75 балла.

Серебро досталось китайцу Ван Цзунъюаню (534,90), бронзу завоевал британский спортсмен Джек Ло (518 баллов). Россиянин Кузнецов набрал по результатам соревнований 461,90 балла.

Ранее российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли квалификацию произвольной программы дуэтов на токийских ОИ-2020. В связи с паузами, связанными с музыкальными неполадками, олимпийским чемпионкам дважды приходилось выходить на старт, но это не помешало их выступлению.