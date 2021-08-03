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Финалист Олимпиады из Дагестана выиграл 48 боев подряд на боксерском ринге
Спорт
Финалист Олимпиады из Дагестана выиграл 48 боев подряд на боксерском ринге
instagram.com  /  @minsportrd_

Махачкала, 3 августа. Вышедший в финал Олимпиады в Токио дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов одержал на ринге 48 побед подряд. Россиянин не проигрывает уже четыре года, сообщили ФАН в республиканском минспорте.

«Муслим уже четыре года доминирует в своей весовой категории. Он точно заслужил золото Олимпиады. До него осталась всего одна победа», — говорится в сообщении ведомства.

На играх в Японии Гаджимагомедов выступает в тяжелой весовой категории. По ходу турнира он одолел алжирца Абдельхафида Беншабла и представителя Германии Аммара Абдулджаббара, а в полуфинальном поединке справился с новозеландцем Дэвидом Ньикой. Эта победа стала 48-й подряд для дагестанского боксера, который не знает поражений с 2017 года. Финальный бой на Олимпиаде состоится 6 августа.

Муслим Гаджимагомедов — воспитанник махачкалинской академии бокса имени Али Алиева. Он трижды выигрывал чемпионат России по боксу, становился победителем чемпионата мира и Европы, в 2021 году получил звание заслуженного мастера спорта России.

Ранее ФАН сообщал, что на Олимпиаде в Токио уроженцы Дагестана в различных видах спорта представляют 11 государств. Всего на соревнованиях участвуют 30 атлетов из северокавказской республики.

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россия дагестан бокс рекорд гаджимагомедов олимпиада-2020
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