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В МИД РФ оценили угрозу талибов для стран Центральной Азии в ближайшей перспективе

  /   Обновлено: 03 августа 2021 11:53
Политика
В МИД РФ оценили угрозу талибов для стран Центральной Азии в ближайшей перспективе
Global Look Press  /  x99

Москва, 3 августа. Российский МИД прокомментировал опасность талибов (движение является террористическим и запрещено в РФ) в ближайшей перспективе для Центральной Азии.

По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии ведомства Замира Кабулова, движение не представляет угрозы для государств упомянутого региона. Москва ведет переговоры с талибами при условии прагматичного подхода. Они должны понимать цену нарушенному слову, подчеркнули в МИД России.

Ранее профессор Николай Плотников исключил пребывание «Талибана»1 на территории стран Средней Азии. По мнению эксперта, движение нацелено в первую очередь на решение внутренних проблем.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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мид талибан кабулов
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