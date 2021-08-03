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Косачев назвал США виновными в ситуации с визами для российских дипломатов
Политика
Косачев назвал США виновными в ситуации с визами для российских дипломатов
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Москва, 3 августа. Власти США полностью ответственны за ситуацию с визами для дипломатов РФ, которая сложилась сейчас, считает сенатор Константин Косачев.

Как подчеркнул вице-спикер Совета Федерации, Вашингтон выдвинул необоснованные обвинения в адрес России за якобы «вмешательство» во внутренние дела США.

«В качестве меры возмездия американцы нанесли ряд ударов по российским диппредставительствам: арест собственности, массовые высылки, отказ в визах для новых сотрудников. Это продолжается до сих пор во все более изощренных формах», — рассказал сенатор.

Фактически власти США наносят ущерб другим направлениям потенциального двухстороннего сотрудничества, заключил он.

Ранее российский посол в США Антонов призвал американскую сторону выстраивать диалог на равных по визовому вопросу. Он предложил исключить дипломатов из «визового размена».

Днем ранее Антонов рассказал, что власти США попросили покинуть страну 24 российских дипломатов, у которых истекает срок действия виз. Почти все из них уедут без замены, пишет НСН.

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россия сша косачев
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