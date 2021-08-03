Карусель украли средь бела дня в Мордовии

Саранск, 3 августа. Вопиющий случай вандализма произошел в Мордовии. В Теньгушевском районе неизвестные средь бела дня украли карусель с детской площадки.

По словам местных жителей, незатейливый аттракцион довольно старый, однако жильцы соседних домов, не дожидаясь действий от коммунальщиков, заботились о нем: расчищали площадку от листьев и обрабатывали конструкцию специальным маслом.

Pr Scr vk.com / Подслушано Теньгушево

«Слышал версию, что вроде не хватало труб для благоустройства ФАПа в Дачном. Работники больницы, отвечающие за это, посчитали качели собственностью ЦРБ и срезали», — поделился слухами местный житель Василий.

Ранее ФАН писал о случае вандализма в Пензенской области. Минкультуры выявило нарушения при сносе планетария.