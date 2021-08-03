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Вертолет ВВС Индии рухнул в озеро
Происшествия
Вертолет ВВС Индии рухнул в озеро
wikipedia.org  /  Igor Dvurekov/CC BY-SA 3.0

Нью-Дели, 3 августа. Задействованный в операции по ликвидации последствий наводнения вертолет ВВС Индии рухнул в озеро на севере страны.

Инцидент произошел у плотины в союзной территории Джамму и Кашмир, пострадавшей от стихийного бедствия, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию города Патханкот в индийском штате Пенджаб.

На место ЧП направлены спасатели, полицейские и медики. На борту воздушного судна находились пяти человек, об их состоянии пока ничего неизвестно.

Незадолго до этого в районе Гибралтарского пролива потерпел крушение вертолет таможенной службы Испании. На борту находились три человека, один из них погиб.

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