Нью-Дели, 3 августа. Задействованный в операции по ликвидации последствий наводнения вертолет ВВС Индии рухнул в озеро на севере страны.

Инцидент произошел у плотины в союзной территории Джамму и Кашмир, пострадавшей от стихийного бедствия, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию города Патханкот в индийском штате Пенджаб.

На место ЧП направлены спасатели, полицейские и медики. На борту воздушного судна находились пяти человек, об их состоянии пока ничего неизвестно.

Незадолго до этого в районе Гибралтарского пролива потерпел крушение вертолет таможенной службы Испании. На борту находились три человека, один из них погиб.