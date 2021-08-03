США пытаются выдворить дипломатов РФ по надуманному поводу: к чему это приведет?

Между Россией и США, кажется, назревает новый дипломатический скандал. 24 российским дипломатам, работающим в Штатах, могут не продлить действие виз. И, следовательно, они будут выдворены с территории США.

По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, «российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы — каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке». При этом в качестве последнего срока продления американской стороной обозначено 3 сентября этого года.

Прайс, что характерно, заявляет, что никакой особой «дискриминации» российских сотрудников в этом случае нет. По его словам, Штаты ввели новый, пятилетний, лимит для большинства дипломатов иностранных государств с продлением визы в индивидуальном порядке. Почему-то для России предусмотрено три года. Но главное даже не это, а пресловутый «индивидуальный порядок» продления.

По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, «за последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы».

«В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника», — заметил он.

wikipedia.org / U.S. Mission Geneva

Более того — российский дипломат подчеркнул, что российское посольство работает по всем правилам, установленным в стране пребывания. Все документы на продление как минимум от 60 российских сотрудников были поданы заранее, но ответа практически ни по одному из этих заявлений нет. Некоторые российские дипломаты ожидают «индивидуального порядка рассмотрения» еще с мая 2020 года.

При этом, что важно с точки зрения международной политики, 24 российских дипломата, если им не продлят визу, уедут без замены. Поскольку процедура получения новых дипломатических виз в США с недавнего времени крайне усложнена, особенно для России. Об этом также сообщил Анатолий Антонов.

В общем, по сути, речь идет о новом витке по сокращению дипломатического присутствия России на территории США. И здесь снова инициатором такого охлаждения отношений выступают именно Штаты.

Вполне естественно, что Россия по правилам международной политики ответит по принципу «взаимности». То есть не продлит визы аналогичному числу американских внешнеполитических сотрудников, находящихся в нашей стране.

К слову, в своем выступлении Прайс намекнул на возможную причину такого «индивидуального не-рассмотрения» вопросов о продлении российских виз. По словам представителя Госдепартамента, американские дипломаты испытывают большие сложности в связи с тем, что теперь посольству в Москве нельзя нанимать местный обслуживающий персонал. То есть охрана, технический персонал, от электриков до уборщиков, в посольстве — все это должны быть граждане США.

Но и эта мера со стороны России, по словам Анатолия Антонова, была ответной на систематическое давление на российских дипломатов в Штатах. При этом Россия неоднократно предлагала Америке «обнулить» все ограничения на взаимной основе. Но и эти предложения, видимо, рассматриваются «в индивидуальном порядке». То есть остаются без ответа.

Вообще, вся эта ситуация выглядит, с политической точки зрения, довольно странно, если не сказать шизофренически. Поскольку в Женеве проходят двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности между Россией и США. Проходят они именно по линии МИД РФ и Госдепартамента.

И в целом обе стороны высказывают осторожный оптимизм в плане нахождения точек компромисса. Собственно, на днях американский президент Джо Байден заявил, что «питает надежды» по поводу этого процесса. И ряд экспертов уже начал прогнозировать определенное, может быть, локальное, но потепление отношений между двумя государствами.

Global Look Press / Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Но нет. Внезапно во весь рост встала проблема продления виз. И, как и было сказано ранее, именно эта ситуация — фактическое сокращение дипломатического контингента. А сокращают присутствие иностранных дипломатов на своей территории в ситуации, когда речь идет о недружественном государстве, с которым не то что какие-то консультации по линии МИД вести нельзя, а вообще — «не о чем разговаривать».

Проблема инцидента, как и определенной парадоксальности политики Белого дома после прихода к власти Байдена, кажется, в том, что команда нынешнего американского президента крайне неоднородна. Там есть свои «ястребы» и свои «голуби мира». Что касается нынешнего главы Госдепартамента Энтони Блинкена, который в конечном итоге и курирует вопросы дипломатических виз, то в последнее время его маркировали как раз как относительно мирного и спокойного политика. Который даже проблемы санкций в отношении России видит в том смысле, что санкции вводить можно и нужно, но только не в ущерб американским интересам.

И все как-то забыли, что Блинкен был одним из тех людей, которые в свое время горячо поддержали военное вторжение в Ирак в период президентства Джорджа Буша — младшего, а в 2014-м не менее однозначно выступил за ввод американских войск в Ливию. В общем, это как раз типичный «ястреб». Но удивляет другое — почему глава внешнеполитического ведомства США стал фактически самостоятельной политической фигурой? То есть это как если бы Сергей Лавров начал вести внешнеполитический курс вопреки стратегии Владимира Путина.

И вот эта ситуация с дипломатами на фоне переговоров в Женеве еще раз говорит о том, насколько власть Байдена в Белом доме, мягко говоря, «коллегиальна», а грубо говоря — «условна». И сейчас фракция «ястребов», кажется, решила сделать свой ход в деле осложнения отношений России и США.

Тем более, что Байдена яростно и на постоянной основе критикуют республиканцы. В том числе и за «излишнюю мягкость» в отношении нашей страны и за то, что «Байден сдает позиции Путину». Более того — после женевской встречи сенаторы-республиканцы Тед Круз, Рон Джонсон и Джон Баррассо выпустили совместное заявление, в котором написали:

«Подобная слабость только вдохновляет Путина на последующую агрессию. Ему не приходится серьезно расплачиваться за свои злокозненные действия, а администрация Белого дома подобными решениями только вдохновляет его».

И понятно, что от этой внутренней критики демократам нужно как-то уходить. Но уходить получается, честно говоря, неуклюже. В ущерб политике внешней.

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В этом контексте стоит напомнить, что российский посол уже был отозван на «бессрочные консультации» в Москву в марте этого года. После того, как Байден, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что считает Путина «убийцей». Это породило большой дипломатический скандал. Российский посол вернулся в Вашингтон только через несколько месяцев. А сам Байден и его команда все же несколько снизили градус риторики.

Но, кажется, выдержки американских политиков хватило ненадолго. И в скором будущем нас может ожидать очередной виток дипломатического похолодания, категоричных заявлений и «симметричных мер», которые в итоге сведутся к очередной волне сокращений дипломатического присутствия обоих государств на территории друг друга.

Единственное, что остается нам в этой истории, — это четко помнить, что Россия только отвечает на выпады США. И именно Штаты на постоянной основе являются инициаторами осложнения двусторонних отношений.