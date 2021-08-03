Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на юге Турции

Москва, 3 августа. Трое граждан России, получивших травмы при ДТП с туристическим автобусом в Турции, прооперированы и находятся под наблюдением специалистов.

Такой информацией поделился глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко во время общения со СМИ. Он уточнил, что еще около десяти россиян планируется выписать из медучреждения во вторник.

«На сегодняшний день, по информации Министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением. Планируются сегодня к выписке в легком состоянии <...> около десяти человек», — приводит ТАСС слова Мурашко.

Авария с участием пассажирского автобуса, перевозившего россиян, произошла накануне вечером на юге Турции. В результате четыре человека погибли. Всего в салоне транспортного средства в момент ДТП находились 22 гражданина РФ. По уточненным данным, речь идет о туристах из Самары.