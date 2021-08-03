Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 12:33
12:32
Общество
Мурашко назвал ерундой сведения о чипировании через прививку от коронавируса
12:31
Политика
Москва обязала сотрудника посольства Эстонии покинуть Россию
12:30
Происшествия
Последствия урагана в Тверской области сняли на видео
12:30
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 августа, праздники, факты, люди
12:29
Армия
Шойгу рассказал о новейшем вооружении, которое получит ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»
12:29
Шоу-бизнес
Директору МакSим удалось поговорить с певицей после ее выхода из комы
12:28
Общество
Мурашко заявил, что более 98% госпитализированных пациентов с COVID-19 не были привиты
12:28
Общество
Забег по переносу жен исключили из программы «Спорт для всех» в Белгороде
12:26
Политика
Горбачев связал распад Советского союза с кризисом в августе 1991 года
12:24
Общество
Московская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического рейда
Все новости

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на юге Турции

  /   Обновлено: 03 августа 2021 11:41
Происшествия
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на юге Турции
bus.ru

Москва, 3 августа. Трое граждан России, получивших травмы при ДТП с туристическим автобусом в Турции, прооперированы и находятся под наблюдением специалистов.

Такой информацией поделился глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко во время общения со СМИ. Он уточнил, что еще около десяти россиян планируется выписать из медучреждения во вторник.

«На сегодняшний день, по информации Министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением. Планируются сегодня к выписке в легком состоянии <...> около десяти человек», — приводит ТАСС слова Мурашко.

Авария с участием пассажирского автобуса, перевозившего россиян, произошла накануне вечером на юге Турции. В результате четыре человека погибли. Всего в салоне транспортного средства в момент ДТП находились 22 гражданина РФ. По уточненным данным, речь идет о туристах из Самары.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на юге Турции
турция россияне автобус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru