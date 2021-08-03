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Ставка на реформы: премьер Ирака запустил процесс преобразования экономики страны
Ближний Восток
Ставка на реформы: премьер Ирака запустил процесс преобразования экономики страны
Федеральное агентство новостей  / 

Багдад, 3 августа. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил о запуске административных и исполнительных механизмов для реализации программы экономических реформ.

Преобразования являются частью так называемой «Белой книги» — стратегии по модернизации Ирака с упором на противостояние коррупции и расточительству. План включает в себя дорожную карту по реформированию экономики, первой стадией реализации которого и являлось создание упомянутых механизмов управления, надзора, мониторинга и оценки. Официальное начало процесса относится к февралю текущего года.

«Белая книга»

Стратегия структурных изменений в иракском хозяйстве разработана Кризисной группой по финансовым и налоговым реформам. Во вступлении к документу говорится, что текущее положение в экономике государства хоть и усугубилось падением цен на нефть и пандемией коронавируса, фундаментальные причины кризиса уходят корнями в предыдущие десятилетия.

Факторы подрыва экономики

В качестве ключевой причины проблем приводится расширение роли государства в хозяйстве и введение командной экономики. В 1970-х гг. произошла национализация крупнейших предприятий для последующей перекачки средств в военную сферу. В 1980-1990-х гг. на это наложились отсутствие стратегического планирования, бесхозяйственность, неэффективное управление, коррупция и «ошибочная политическая идеология». 

После событий 2003 года, когда на территорию республики вторглись войска США, государство не смогло создать диверсифицированную экономику, как это предусмотрено конституцией. В результате значительная часть населения «перетекла» в государственный сектор, и траты бюджета на выплаты зарплат, социальных пособий и пенсий выросли в пять раз в реальном выражении с 2004 по 2020 годы; эта статья бюджетных расходов по сей день является самой быстрорастущей. За тот же период производительность труда повысилась всего на 12%, а уровень жизни — на 28%.

В настоящее время в стране насчитывается около 4,5 миллиона работников государственного сектора и 2,5 миллиона пенсионеров.

Упадок частного сектора

Неспособность государства надлежащим образом следить за исполнением законов, милитаризация общества и коррупция привели к тому, что малый и средний бизнес представлены лишь небольшими нефтяными, телекоммуникационными, транспортными, строительными, гостиничными и текстильными фирмами, а также розничной торговлей. При этом большинство из них находится в зависимости от государственных заказов.

Усугубление кризиса

К усугублению вышеописанных проблем, по мнению комитета, привели следующие факторы:

• обвал нефтяных доходов;

• влияние COVID-19;

• бесхозяйственность и отсутствие планирования;

• слабость финансовых институтов;

• отсутствие современных согласованных систем управления государственными доходами;

• неэффективный и устаревший банковский сектор;

• сложные и устаревшие государственные процедуры (гипертрофированная бюрократия, — прим. ред.);

• разрушение инфраструктуры и расходы на войну с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ);

Стратегические цели

В первую очередь должны быть решены проблемы дефицита бюджета и неустойчивости экономики с тем, чтобы создать базу для реализации широких преобразований в следующие пять лет. Предполагается достичь стабильности рядом мероприятий:

• сокращением дефицита бюджета с 20% до 3% ВВП и расходов на заработную плату с 25% до 12,5%;

• сбором тарифов на электроэнергию со всех потребителей на основе реальной цены топлива на мировом рынке;

• возвращением украденных коррупционерами и выведенных из Ирака денег;

• увеличением поступлений от таможенных и налоговых сборов;

• реформированием пенсионного фонда Ирака;

• реформированием систем финансового управления;

• пересмотром текущего обменного курса доллара по отношению к динару (деноминация, — прим. ред.).

Бизнес

Предусматривается также поддержка предпринимательства с тем, чтобы сокращаемые госслужащие «перекачивались» в частный сектор. Основные усилия на этом направлении должны выразиться в следующем:

• модернизация и оздоровление финансового сектора;

• модернизация и реабилитация банковской системы, поддержка развития частных банков, реформирование государственных банков и внедрение Основной банковской системы в банках Rafidain и Rasheed.

• ускорение развития услуг электронного банкинга;

• создание новых товарных и валютных рынков;

• поддержка формирующих экономику секторов — сельского хозяйства, нефте- и газодобычи и т.д.;

• создание фонда поддержки частного сектора, упрощение бюрократии и предоставление другой нефинансовой помощи;

• создание рабочих мест в частном секторе и поддержка малых и средних предприятий;

• принятие национальной стратегии в области образования и профессиональной подготовки, которая увязывает результаты образования с будущими потребностями рынка труда;

Инфраструктура

Комитет уделил особое внимание развитию цифровой коммуникации, «Белая книга» в данном направлении предусматривает:

• повышение эффективности и улучшение работы всех частей электроэнергетического сектора Ирака;

• внедрение передовых технологии 4G, и подготовка к внедрению 5G;

• модернизация нормативно-правовой базы транспортного сектора и поощрение частных инвестиций в транспорт;

• развитие промышленных городов и свободных зон в Ираке;

Социальная сфера

• улучшение водоснабжения как питьевого, так и для орошения, а также завершение проектов и сетей в области санитарии;

• строительство 1000 новых школ;

• реформирование системы социального обеспечения;

• создание единой и финансово устойчивой пенсионной системы для всех иракцев, независимо от того, работают ли они в государственном, частном или смешанном секторе;

• завершение и осуществление проекта закона о медицинском страховании для обеспечения того, чтобы все иракцы имели доступ к основным медицинским услугам;

Управление

• пересмотр и внесение изменений в законодательство по части государственных контрактов;

• внедрение систем электронного управления для усиления надзора за государственными контрактами и сбором налогов, а также пошлин;

• работа со специализированными международными следственными организациями по возвращению крупных сумм денег, незаконно вывезенных из Ирака;

• завершение проекта по созданию Национального информационного центра для содействия внедрению государственных электронных услуг и автоматизации процедур получения ключевых документов, гражданства, а также доступа к пенсиям и социальному обеспечению;

• внедрение электронной подписи во всей системе государственного управления и постепенный отказ от бумажных транзакций;

На сегодняшний день ближневосточная республика вряд ли может похвастаться развитыми социальными и экономическими структурами. Официальный уровень безработицы в Ираке в 2021 году находится на отметке 13,74%. В стране также много лет подряд растет дефицит бюджета, так как доходы от продажи нефти — основной статьи поступлений — не покрывают затраты на содержание раздутого госаппарата. Уцелевшая сквозь десятилетия войн инфраструктура сильно изношена, а ее модернизация усложняется коррупцией на всех административных уровнях.

При этом руководство страны публично заявляет о запуске масштабных инфраструктурных проектов — вроде строительства собственной первой АЭС с восемью ядерными реакторами и мощностью до 11 гигаватт или возведения грандиозного порта в Басре. Между тем население страны продолжает страдать от веерных отключений электричества, плачевной ситуации с безопасностью, упадка сферы здравоохранения и постоянных поборов. Пока неясно, действительно ли способны помочь Ираку анонсированные премьер-министром перемены — слишком велик риск того, что власти куда больше заинтересованы в сохранении собственного благосостояния, чем в реальной помощи людям.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ирак экономика аль-казыми
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