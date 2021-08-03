Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 12:33
12:32
Общество
Мурашко назвал ерундой сведения о чипировании через прививку от коронавируса
12:31
Политика
Москва обязала сотрудника посольства Эстонии покинуть Россию
12:30
Происшествия
Последствия урагана в Тверской области сняли на видео
12:30
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 августа, праздники, факты, люди
12:29
Армия
Шойгу рассказал о новейшем вооружении, которое получит ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»
12:29
Шоу-бизнес
Директору МакSим удалось поговорить с певицей после ее выхода из комы
12:28
Общество
Мурашко заявил, что более 98% госпитализированных пациентов с COVID-19 не были привиты
12:28
Общество
Забег по переносу жен исключили из программы «Спорт для всех» в Белгороде
12:26
Политика
Горбачев связал распад Советского союза с кризисом в августе 1991 года
12:24
Общество
Московская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического рейда
Все новости

Подрядчика оштрафовали за нарушение госконтракта в Красноярском крае

  /   Обновлено: 03 августа 2021 11:42
Происшествия
Подрядчика оштрафовали за нарушение госконтракта в Красноярском крае
pixabay.com  /  Arek Socha

Ачинск, 3 августа. Транспортная прокуратура Ачинска проверила исполнение госконтракта одного из предприятий Красноярского края. Фирму-подрядчика оштрафовали на круглую сумму за выявленные нарушения.

Компании предстоит заплатить штраф свыше 260 тыс. рублей. По информации сотрудников правоохранительных органов, нарушитель не приступил к работам в установленный срок, в связи с чем заказчик в одностороннем порядке расторг контракт. Об инциденте сообщает источник ФАН в полиции.

Отдел МВД России на станции Ачинск при помощи электронного аукциона нашел компанию-подрядчика для проведения капитального ремонта помещений административного здания отдела полиции на станции Мариинск. По итогам аукциона был заключен контракт с потенциальным исполнителем, однако тот нарушил условия соглашения, в связи с чем на него были наложены санкции. В отношении подрядчика был оформлен протокол об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ.

У жителей Приморья стало на одно административное правонарушение больше. Депутаты Законодательного собрания Приморского края одобрили введение штрафов за самовольные надписи и рисунки, портящие вид зданий, сообщало издание Deita.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Подрядчика оштрафовали за нарушение госконтракта в Красноярском крае
нарушение красноярский край штраф госконтракт ачинск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru