Подрядчика оштрафовали за нарушение госконтракта в Красноярском крае

Ачинск, 3 августа. Транспортная прокуратура Ачинска проверила исполнение госконтракта одного из предприятий Красноярского края. Фирму-подрядчика оштрафовали на круглую сумму за выявленные нарушения.

Компании предстоит заплатить штраф свыше 260 тыс. рублей. По информации сотрудников правоохранительных органов, нарушитель не приступил к работам в установленный срок, в связи с чем заказчик в одностороннем порядке расторг контракт. Об инциденте сообщает источник ФАН в полиции.

Отдел МВД России на станции Ачинск при помощи электронного аукциона нашел компанию-подрядчика для проведения капитального ремонта помещений административного здания отдела полиции на станции Мариинск. По итогам аукциона был заключен контракт с потенциальным исполнителем, однако тот нарушил условия соглашения, в связи с чем на него были наложены санкции. В отношении подрядчика был оформлен протокол об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ.

У жителей Приморья стало на одно административное правонарушение больше. Депутаты Законодательного собрания Приморского края одобрили введение штрафов за самовольные надписи и рисунки, портящие вид зданий, сообщало издание Deita.