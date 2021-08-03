Яровое вошло в топ-10 популярных озер России

Горно-Алтайск, 3 августа. Обновился рейтинг наиболее популярных озер на территории России. Исследование провели аналитики онлайн-сервиса TVIL.RU.

Согласно новым сведениям, шестое место в списке самых часто посещаемых озер в России, оказалось у Ярового, сообщает «Алтайская правда». Водоем расположен в западной части Кулундинской равнины на высоте 80 метров над уровнем моря. Озеро Алтайского края является бессточным горько-соленым.

Водоем опередил в рейтинге Плещеево озеро, которое находится в Переславле-Залесском и водоемы, расположенные в Карелии. Также Яровое оказалось популярнее, чем крупнейшее озеро Байкал. Топ-5 самых востребованных озер составили Сакское, которые находится в Республике Крым, Селигер в Тверской области, Яктыкуль в Башкортостане. Кроме того, первые места рейтинга заняли озера Соль-Илецка и Петрозаводска.

Россиянам ранее рассказали, где в Крыму найти Лебединое озеро. Водоем расположен в окрестностях Евпатории и имеет свою уникальную историю.