Шойгу распорядился направить дополнительные силы для тушения пожаров в Якутии

Москва, 3 августа. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отдал приказ направить дополнительную инженерную роту для помощи с тушением лесных пожаров в Якутии, сообщили в МО РФ.

В регион направлена сводная инженерная рота и спецтехника из состава Восточного военного округа. В Якутию отправили дополнительные силы в количестве 109 человек и 16 единиц техники, добавили в военном ведомстве. Отмечается, что площадь сгоревшего леса превысила 4 млн гектаров.

Ранее в МЧС сообщили, что на данный момент нет прямой угрозы распространения огня на дома. На особом контроле находятся два очага возгорания.