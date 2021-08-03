Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 12:33
12:32
Общество
Мурашко назвал ерундой сведения о чипировании через прививку от коронавируса
12:31
Политика
Москва обязала сотрудника посольства Эстонии покинуть Россию
12:30
Происшествия
Последствия урагана в Тверской области сняли на видео
12:30
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 августа, праздники, факты, люди
12:29
Армия
Шойгу рассказал о новейшем вооружении, которое получит ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»
12:29
Шоу-бизнес
Директору МакSим удалось поговорить с певицей после ее выхода из комы
12:28
Общество
Мурашко заявил, что более 98% госпитализированных пациентов с COVID-19 не были привиты
12:28
Общество
Забег по переносу жен исключили из программы «Спорт для всех» в Белгороде
12:26
Политика
Горбачев связал распад Советского союза с кризисом в августе 1991 года
12:24
Общество
Московская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического рейда
Все новости

Шойгу распорядился направить дополнительные силы для тушения пожаров в Якутии

  /   Обновлено: 03 августа 2021 11:32
Армия
Шойгу распорядился направить дополнительные силы для тушения пожаров в Якутии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 3 августа. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отдал приказ направить дополнительную инженерную роту для помощи с тушением лесных пожаров в Якутии, сообщили в МО РФ.

В регион направлена сводная инженерная рота и спецтехника из состава Восточного военного округа. В Якутию отправили дополнительные силы в количестве 109 человек и 16 единиц техники, добавили в военном ведомстве. Отмечается, что площадь сгоревшего леса превысила 4 млн гектаров.

Ранее в МЧС сообщили, что на данный момент нет прямой угрозы распространения огня на дома. На особом контроле находятся два очага возгорания.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Шойгу распорядился направить дополнительные силы для тушения пожаров в Якутии
минобороны рф шойгу якутия лесные пожары
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru