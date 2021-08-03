Кулеба сравнил интеграцию Украины в ЕС с наращиванием экономических мышц

Киев, 3 августа. Укрепление сотрудничества с постсоветскими странами позволит Евросоюзу расширить свое влияние и «накачать экономические мышцы», считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Украина, Молдавия и Грузия с целью ускорения интеграции в ЕС объединились в так называемое ассоциированное трио. Укрепление сотрудничества с этой группой стран позволит Европе усилить глобальное влияние и нарастить дополнительные экономические мышцы, сказал Кулеба в интервью Foreign Affairs.

Ранее в Госдуме украинскому министру посоветовали обратиться к психиатру после его высказывании о «возвращении» Крыма, передает НСН. Кулеба заявил, что Киеву удастся «вернуть» полуостров по примеру Франции, которая в результате войны с Пруссией восстановила контроль над Эльзасом и Лотарингией.