Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 12:33
12:32
Общество
Мурашко назвал ерундой сведения о чипировании через прививку от коронавируса
12:31
Политика
Москва обязала сотрудника посольства Эстонии покинуть Россию
12:30
Происшествия
Последствия урагана в Тверской области сняли на видео
12:30
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 августа, праздники, факты, люди
12:29
Армия
Шойгу рассказал о новейшем вооружении, которое получит ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»
12:29
Шоу-бизнес
Директору МакSим удалось поговорить с певицей после ее выхода из комы
12:28
Общество
Мурашко заявил, что более 98% госпитализированных пациентов с COVID-19 не были привиты
12:28
Общество
Забег по переносу жен исключили из программы «Спорт для всех» в Белгороде
12:26
Политика
Горбачев связал распад Советского союза с кризисом в августе 1991 года
12:24
Общество
Московская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического рейда
Все новости

Кулеба сравнил интеграцию Украины в ЕС с наращиванием экономических мышц

  /   Обновлено: 03 августа 2021 11:31
Политика
Кулеба сравнил интеграцию Украины в ЕС с наращиванием экономических мышц
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 3 августа. Укрепление сотрудничества с постсоветскими странами позволит Евросоюзу расширить свое влияние и «накачать экономические мышцы», считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Украина, Молдавия и Грузия с целью ускорения интеграции в ЕС объединились в так называемое ассоциированное трио. Укрепление сотрудничества с этой группой стран позволит Европе усилить глобальное влияние и нарастить дополнительные экономические мышцы, сказал Кулеба в интервью Foreign Affairs.

Ранее в Госдуме украинскому министру посоветовали обратиться к психиатру после его высказывании о «возвращении» Крыма, передает НСН. Кулеба заявил, что Киеву удастся «вернуть» полуостров по примеру Франции, которая в результате войны с Пруссией восстановила контроль над Эльзасом и Лотарингией.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кулеба сравнил интеграцию Украины в ЕС с наращиванием экономических мышц
украина евросоюз кулеба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru