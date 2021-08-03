Медики отключили Макsим от аппарата искусственного дыхания

Москва, 3 августа. Певица Макsим (Марина Максимова) самостоятельно дышит при помощи кислородной маски. Об этом сообщила ФАН ее концертный директор Маргарита Соколова.

Максим находится в сознании без всяких аппаратов и дышит с помощью кислородной маски, сообщила Соколова Федеральному агентству новостей. Певица передвигается по больнице с посторонней помощью, ее возят на кресле.

«Ей лучше, это точно. Ее сняли с аппарата, она использует кислородную маску», — заявила Соколова.

Артистка попала в руки к медикам после концерта в Казани. 38-летняя Макsим борется с последствиями коронавируса. Она находится в медучреждении с 15 июня.