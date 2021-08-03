Члены руководства Российского Красного Креста стали фигурантами дела о мошенничестве

Москва, 3 августа. Правоохранители возбудили уголовное дело против главы общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (РКК) по факту мошенничества.

Как отмечается в заявлении председателя московского городского отделения РКК, юриста Игоря Трунова, речь идет о Раисе Лукутцовой, которая, по его словам, продала здание подмосковного санатория «Дружба» по заниженной цене.

«Мы также просим главу СК Александра Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование всех преступлений, среди которых — попытка продажи имущества «Дружбы» в рамках дела о банкротстве организации», — говорится в заявлении Трунова.

Лукутцову задержали с поличным при получении взятки в мае этого года. Помимо нее, фигурантами уголовного дела также стали должностные лица, входящие в руководство Российского Красного Креста.

Ранее сайт 360tv.com сообщал о задержании бывшего начальника МВД по Камчатскому краю по подозрению в злоупотреблении полномочиями.