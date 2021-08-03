Водители в РФ могут столкнуться с ужесточением правил прохождения техосмотра

Москва, 3 августа. Минтранс планирует ужесточить требования к фотографированию автомобилей при техосмотре. Новые требования к фото вводятся в целях борьбы со злоумышленниками.

На снимке перед началом проверки авто должно быть видно спереди и сбоку, а рядом с ним в полный рост и лицом к камере должен находиться проверяющий специалист. Второе фото делается в конце проверки с той же композицией, но сзади, сообщает «Коомерсантъ» со ссылкой на проект министерства.

Помимо этого, под запретом оказывается использование фотоэффектов и редактирование изображений, которые в качестве доказательства прохождения процедуры направляются в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД, передает «ФедералПресс».

Совет федерации ранее предложил сохранить обязательный техосмотр с ужесточением правил. Сенаторы выступили с предложением обязать автовладельцев возить с собой диагностическую карту и предъявлять ее инспектору.