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Водители в РФ могут столкнуться с ужесточением правил прохождения техосмотра
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Экономика
Водители в РФ могут столкнуться с ужесточением правил прохождения техосмотра
pxhere.com

Москва, 3 августа. Минтранс планирует ужесточить требования к фотографированию автомобилей при техосмотре. Новые требования к фото вводятся в целях борьбы со злоумышленниками.

На снимке перед началом проверки авто должно быть видно спереди и сбоку, а рядом с ним в полный рост и лицом к камере должен находиться проверяющий специалист. Второе фото делается в конце проверки с той же композицией, но сзади, сообщает «Коомерсантъ» со ссылкой на проект министерства.

Помимо этого, под запретом оказывается использование фотоэффектов и редактирование изображений, которые в качестве доказательства прохождения процедуры направляются в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД, передает «ФедералПресс».

Совет федерации ранее предложил сохранить обязательный техосмотр с ужесточением правил. Сенаторы выступили с предложением обязать автовладельцев возить с собой диагностическую карту и предъявлять ее инспектору.

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минтранс техосмотр автовладельцы
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