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Школьница выпрыгнула с четвертого этажа для спасения от домогательств пьяного отца
Происшествия
Школьница выпрыгнула с четвертого этажа для спасения от домогательств пьяного отца
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Люберцы, 3 августа. 17-летняя девушка госпитализирована с переломом позвоночника после прыжка с четвертого этажа. Как стало известно ФАН, таким образом пострадавшая пыталась спастись от насильственного полового акта с собственным отцом.

В дежурную часть местной полиции 2 августа, около 15:50, поступило сообщение от медицинских работников. Они заявили, что госпитализировали 17-летнюю девушку с тяжелейшими травмами, характерными при падении с высоты.

Блюстители закона выехали к дому 27 по улице Льва Толстого. После изучения обстоятельств силовикам открылись страшные подробности.

«Девочка осталась в квартире вместе с младшим братом и отцом, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. – Мужчина стал распивать спиртные напитки. В какой-то момент ему захотелось женщину, и он решил вступить в половой контакт со своей дочерью».

Однако девочка была категорически против этого. Она стала уговаривать папу, чтобы он одумался. Препирательства и домогательства длились почти четыре часа.

«45-летний подозреваемый перешел к активным действиям и попытался снять одежду с дочери. Все это происходило на глазах его малолетнего сына. Потерпевшая не выдержала физического насилия и чтобы спастись выпрыгнула с четвертого этажа», — дополнил источник.

Ребенка направили в реанимацию. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом позвоночника, перелом левой лодыжки, кататравму, политравму. Врачи считают, что девушка находится на грани жизни и смерти. Они дают очень осторожные прогнозы на ее выздоровление и прилагают неимоверные усилия, чтобы она осталась жива.

По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

«Всего в семье — пять детей различного возраста. Жена подозреваемого работает уборщицей в сетевом ресторане общественного питания. Ее муж официально не трудоустроен. Все они являются ассимилированными гражданами РФ из Узбекистана», — резюмировал источник.

Если вина отца в попытке изнасилования дочери будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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