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«ФАН повсюду»: что происходит на Курилах
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«ФАН повсюду»: что происходит на Курилах
Global Look Press  /  Richard Atrero De Guzman

В конце июля власти Японии выразили протест России из-за визита премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп. В японский МИД был вызнан российский посол в Токио Михаил Галузин. Москва ответила на этот шаг зеркально.

Кроме того, ряд политиков из правящей Либерально-демократической партии Японии выразили неудовлетворение тем, как именно власти отреагировали на визит российского премьера на Курилы. В частности, звучали такие мнения, что «текущая дипломатия по отношению к РФ провалилась».

О том, почему визиты первых лиц России вызывают такую бурную реакцию в Японии, об обстановке вокруг Курильских островов и интересах США в регионе в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает военный обозреватель Алексей Суконкин.

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В выпуске:

Почему Япония негативно реагирует на визиты первых лиц России на Курилы?

Что в свое время стало камнем преткновения в подписании мирного договора СССР с Японией?

Были ли провокации со стороны США в Охотском море?

Насколько сейчас защищены Курильские острова?

Представляет ли угрозу японский флот в данном регионе?

Какими силами располагает в Японии Вашингтон?

Какой позиции по Курилам придерживается Китай?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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россия япония курилы сша алексей суконкин
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