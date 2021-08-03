Самоубийства полицейских после штурма Капитолия. События дня

Суд приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы Адвокаты намерены обжаловать приговор Любови Соболь, вынесенный ей Преображенским районным судом по «санитарному делу». Экс-юристу иноагента и запрещенной в России экстремистской организации ФБК назначили 1,5 года ограничения свободы. По словам адвоката Соболь Владимира Воронина, такая мера подразумевает запрет на выход из дома в ночное время и посещение массовых мероприятий. Также Соболь не сможет покидать пределы Москвы и Московской области. Суд приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы Адвокаты намерены обжаловать приговор Любови Соболь.

Посол РФ в США за исключение дипломатов из «визового размена» Россия 24 / Prt Scr «Вести» Российский посол в США Анатолий Антонов призвал американскую сторону выстраивать диалог на равных. Он предложил исключить дипломатов из «визового размена». Антонов отметил, что Вашингтон не готов к «обнулению всех мер и контрмер», поэтому ему стоило бы использовать тактику «малых шагов» и начать с продления истекших дипломатических и других виз. «Мы неоднократно предлагали вернуться к ситуации до декабря 2016 года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом», — подчеркнул Антонов. Ранее США опубликовали список из 24 российских дипломатов, которые обязаны покинуть страну до 3 сентября. Многие из них уедут домой без замены из-за того, что Вашингтон ужесточил процедуру выдачи виз.

Четвертый полицейский покончил с собой после штурма Капитолия pixabay.com / Уже четвертый сотрудник американской полиции, ставший свидетелем беспорядков в здании Капитолия, покончил с собой. Об очередном самоубийстве сообщил телеканал FOX5. Так 26-летний офицер отреагировал на январские события, когда сторонники проигравшего президентские выборы Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Жертвами политической драмы стали пять человек, в том числе полицейский. Накануне стало известно о самоубийстве третьего американского правоохранителя, который стал очевидцем бесчинств последователей 45-го хозяина Белого дома. Двое его коллег, подавлявших «восстание трампистов», покончили с собой еще в январе.

МОК объявил о начале расследования по делу Тимановской Global Look Press / Zheng Huansong / Xinhua Международный олимпийский комитет приступает к расследованию дела белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. МОК начнет выяснить все обстоятельства и факты спортивного скандала после получения официального отчета от Национального олимпийского комитета Белоруссии. 1 августа он сообщил об отправке Тимановской в Минск, объяснив такой вердикт ее эмоционально-психологическим состоянием. Бегунья заявила, что была отстранена от участия в Олимпиаде за критику в соцсетях тренерского штаба сборной, который планировал ее заявить на непрофильную дистанцию. Позже стало известно, что спортсменка Тимановская, получившая польскую гуманитарную визу, улетит в Варшаву 4 августа прямым рейсом из японской столицы.