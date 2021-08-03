Новый дипломатический кризис в отношениях РФ и США обсудят в медиацентре «Патриот»

Новый дипломатический кризис назревает в российско-американских отношениях. Власти США обратились к 24 российским дипломатам с истекающим сроком виз с просьбой покинуть государство до 3 сентября, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он предложил исключить дипломатов из «визового размена». Вашингтон не готов к «обнулению всех мер и контрмер», поэтому ему стоило бы использовать тактику «малых шагов» и начать с продления истекших дипломатических и других виз, отметил посол.
«Мы неоднократно предлагали вернуться к ситуации до декабря 2016 года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом», — приводятся слова Антонова в соцсетях российского посольства.
В целом в США снова обострилась антироссийская риторика.
«Точно так же и в Черном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым — украинский», — заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.
В рамках эфира мы обсудим перспективы российско-американских отношений, возможно ли обнуление и настоящая перезагрузка и что может вынудить американцев сотрудничать с нашей страной. Мы узнаем, как США планируют влиять на выборы в России и достаточно ли действующего законодательства для того, чтобы ограничить возможность манипулировать внутренней политикой России из-за океана.
Эфир состоится во вторник 3 августа в 16:00.
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