Быстрее, метче, кучнее: в США подводят итоги очередного кровавого уикэнда

Пока все прогрессивное человечество следит за выступлением спортсменов на Олимпийских играх, американцы продолжают собственную олимпиаду по стрельбе в себе подобных. Хотя минувший уик-энд не установил новых кровавых рекордов, можно с уверенностью констатировать, что американские стрелки поддерживают отличную «спортивную» форму, по самым скромным подсчетам, сократив население Штатов более, чем на 30 человек. Количество раненных перевалило за сотню.

События кровавого уик-энда в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Иллинойс

Лидером рейтинга по-прежнему остается криминальная столица США — Чикаго, где за выходные подстрелили 51 человека, восемь из которых скончались. Общее же число чикагцев, которые с начала года пострадали в результате применения оружия, приближается к 2500. Несмотря на это, полицейское управление города выражает оптимизм и заявляет об «улучшившихся показателях изъятия незаконного оружия».

Субботней ночью неизвестный открыл огонь по группе людей, собравшейся в парке Джексон, ранив четырех человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

В ночь с субботы на воскресенье был убит местный 32-летний рэпер Edai, которого пустили несколько пуль в спину.

FBG Duck's Mom Vents Anger at Violence in Chicago After Rapper Edai's Death in Shooting #Edai https://t.co/SPhpIA54tP pic.twitter.com/OiogYUDsop — AceShowbiz (@aceshowbiz) August 2, 2021

Три человека, две женщины и один мужчина, находятся в критическом состоянии после того, как их расстрелял неизвестный.

A Chicago shooting left 3 critically hurt on North Massasoit in Austin early Saturday morning, CPD says. https://t.co/jaB11rrBbG — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) July 31, 2021

Нью-Йорк

В Нью-Йорке на выходных также было неспокойно: десять человек были ранены во время стрельбы в Квинс. Полиция полагает, что перестрелка произошла в результате разборок между двумя бандами, когда двое неизвестных открыли огонь по троим из конкурирующей банды, которые стояли возле парикмахерской. В результате ранения получили семеро случайных прохожих.

Представители полиции сообщают, что нападение было спланировано заранее. Нападавшие скрылись на двух скутерах, которыми управляли их подельники.

NEW VIDEO: You can see moments leading up to the Corona, Queens shooting that injured 10 people — 7 of them innocent bystanders, according to #NYPD. Tonight the search is still on for the suspects. Live at 11 w/ the latest @CBSNewYork pic.twitter.com/zAtIPH8FnT — Cory James (@CoryJamesTV) August 2, 2021

Кандидат в мэры Нью-Йорка, бывший полицейский Эрик Адамс заявил о необходимости усилить борьбу с уличными бандами и ужесточить контроль над оборотом оружия.

«Мы теряем контроль над общественной безопасностью, и мы должны немедленно отреагировать и относиться к этому как к кризису, которым он является», — заявил Адамс.

Луизиана

Полиция Нового Орлеана расследует стрельбу, которая произошла ночью в воскресенье на всемирно известной Бурбон-стрит. В ходе инцидента ранения получили пять человек. Полицейские задержали одного человека, однако остается неизвестным, причастен ли он к стрельбе.

В Лапласе ревнивый жених в дорожной пробке поссорился с другом, ехавшим с молодоженами в одной машине, обвинив его в связи с его новоиспеченной женой. Жених погнался за знакомым, который пытался убежать, и выстрелил ему в ногу. В результате стрельбы был ранен водитель стоявшей рядом машины. «Отелло» задержан полицией. Будет ли его жена после случившегося носить ему передачи — большой вопрос.

Огайо

В Колумбусе выходные ознаменовались несколькими перестрелками, жертвами которых стали трое человек, еще как минимум шестеро получили ранения.

Две перестрелки произошли практически одновременно возле баров, расположенных в разных частях города.

Еще одна из перестрелок, в которой был убит один человек и ранено четверо, возникла в результате драки — один из ее участников достал пистолет и открыл беспорядочную стрельбу по людям, которые выходили из закрывающегося заведения. Некоторые из посетителей бара открыли ответный огонь, и ситуация переросла в хаотичную перестрелку, стоившую жизни одному из участников.

More on shooting outside Spotlight 2 Lounge Bar & Grill:https://t.co/slehlKEYic — Brittany Bailey (@BrittBaileyTV) July 31, 2021

Висконсин

В Милуоки прошедшие выходные тоже были жаркими: сообщается как минимум о восьми случаях стрельбы, в результате которых был убит двухлетний ребенок, а десять человек получили ранения различной степени тяжести.

24 hours, 8 separate shootings, 10 people shot and injured. A 2-year-old is dead. Milwaukee stays on track to have its most violent year in decades. pic.twitter.com/Nfddj26y3E — Kristen Barbaresi (@KristenBarbar) August 2, 2021

Индиана

В столице Индианы, городе Индианаполис произошла стрельба на парковке похоронного бюро. Неизвестный мужчина после словесной перепалки открыл стрельбу по людям, которые находились в автомобиле. Были ранены пять человек, включая четырехлетнюю девочку.

"Just heartbreaking"



Indianapolis funeral home management calls for peace after 5 injured in parking lot shooting https://t.co/MnCEGUe36P — CBS4 Indy (@CBS4Indy) August 3, 2021

Теннесси

Полиция города Севьервилл арестовала трех женщин по подозрению в перестрелке, которую дамы устроили в состоянии алкогольного опьянения на территории местного аквапарка. В результате стрельбы была убита одна женщина, еще одна получила ранение.

One person has died and another was injured following a nighttime shooting in the parking area of Soaky Mountain Waterpark in Sevierville, Tenn., Saturday, July 31.https://t.co/n9juFYhW2p — NewsChannel 12 (@wcti12) August 2, 2021

Виргиния

Полиция административного округа Принс-Джордж сообщила о всплеске уличного насилия на выходных. В течение уик-энда в округе было убито шесть человек, включая двоих несовершеннолетних, четверо получили ранения.

«Преступность растет в течение лета, поэтому количество убийств действительно увеличивается», — заявил шеф окружной полиции Малик Азиз.

With tonight's shooting in Temple Hills that left one teen dead and another wounded, five people have now been killed, three others injured, in four separate shootings during a violent weekend in Prince George’s County.https://t.co/KTFsTr1gku — 7News DC (@7NewsDC) August 2, 2021

Джорджия

В Атланте, административном центре штата, за выходные были убиты как минимум три человека, включая младенца.

UPDATE: Man, infant dead after shooting at SW Atlanta apartment complex https://t.co/Rb1UjuRu95 — Donald Pedersen (@DonaldP28785881) August 2, 2021

Калифорния

В Сан-Франциско по вечерам также раздавались звуки выстрелов. В результате получили ранения 45-летняя женщина и 16-летняя девушка, которая вскоре скончалась в больнице. Полиция ищет свидетелей происшествия в надежде получить хоть какую-то информацию, которая поможет пролить свет на это дело.

Investigators said the shooting happened on Friday evening around 6:45 p.m. near the corner of Bertha Lane and Hudson Avenue. https://t.co/QFkaZAtqGx — San Francisco Patch (@SanFranPatch) August 2, 2021

Мичиган

В Сагино полиция расследует обстоятельства происшествия, в результате которого огнестрельные ранения получили три человека: мужчина и две женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

3 injured in a shooting near the 1300 block of Brockway Rd in Saginaw, Michigan https://t.co/TWnKHrHew8 — Gun Violence Archive updates (@GunVAupdates) August 1, 2021

За день до этого в городе расстреляли четырех человек, двое из которых скончались. Стрельба произошла на вечеринке, по участникам которой открыли огонь неизвестные. Полиция ищет свидетелей преступления.

Michigan State Police say two people are dead after a shooting Saturday night in Saginaw https://t.co/evSwBEbBtv #blackfemicideUSA #every6hours #StopKillingBlackWomen #StopKillingBlackGirls



Tamarea Steward, 26 (7-31-2021) pic.twitter.com/RDzQA4y362 — Black Femicide - America (@blackfemicideUS) August 2, 2021

Северная Каролина

Перестрелкой закончился дорожный конфликт, который произошел в округе Гранвилл. Кевин Фолкнер и его четырехлетняя дочь оказались в больнице с огнестрельными ранениями после того, как Кевин не поделил парковочное место с Эштоном Гриссомом — сыном бывшего шерифа округа. В результате мужчины решили разрешить возникший спор по-американски и открыли друг по другу огонь. В итоге оба водителя и один ребенок были ранены. Стоит отметить, что в автомобиле Гриссома также находились его дочь и подруга.

Правоохранительные органы занимаются расследованием перестрелки, пытаясь выяснить кто из мужчин был ее инициатором.

4-year-old girl among three injured in Granville County road rage shooting, deputies say https://t.co/qDkp5viXPI via @ABC11_WTVD — John Clark ABC11 (@JohnClarkABC11) August 2, 2021

Стрельба стала такой же неотъемлемой частью жизни США, как кока-кола или гамбургеры. Причем, становится обыденностью, что перестрелки устраивают не члены уличных банд, делящие сферы влияния, а обычные граждане в ходе типичных бытовых конфликтов: причиной перестрелки может стать место на парковке или неаккуратно брошенное слово.

Все это происходит на фоне роста толерантности, который демонстрируется всему миру в качестве неоспоримого достижения. В то же время становится очевидным, что реальный уровень терпимости в американском обществе стремительно падает.