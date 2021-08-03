Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 15:34
15:30
Происшествия
Прокуратура проверила работу турфирмы, организующей перевозку теплоходами из Шлиссельбурга
15:30
Происшествия
СК показал кадры из дома, где похититель удерживал 12-летнюю девочку
15:30
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: об отношении к алкоголю и продюсерском кино
15:29
Особое мнение
«Почему Бе-200 не тушат Якутию?»: Альгис Микульскис о пожарах в Турции и помощи РФ
15:28
Общество
Участие жителей Донбасса в российских выборах станет большим ударом для Украины
15:27
Ливия
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо открыл консульство в Бенгази
15:27
Политика
Володин направил поздравительную телеграмму по случаю избрания спикера парламента Армении
15:26
Происшествия
Фура превратила иномарку в груду металла в Нижегородской области, ФАН публикует фото
15:26
Общество
Многодетная мать-блогер Оксана Усова сообщила о разводе
15:24
Украина
Зеленский подписал закон о смене названия праздника «День защитника Украины»
Все новости

Быстрее, метче, кучнее: в США подводят итоги очередного кровавого уикэнда
США
Быстрее, метче, кучнее: в США подводят итоги очередного кровавого уикэнда
Федеральное агентство новостей  / 

Пока все прогрессивное человечество следит за выступлением спортсменов на Олимпийских играх, американцы продолжают собственную олимпиаду по стрельбе в себе подобных. Хотя минувший уик-энд не установил новых кровавых рекордов, можно с уверенностью констатировать, что американские стрелки поддерживают отличную «спортивную» форму, по самым скромным подсчетам, сократив население Штатов более, чем на 30 человек. Количество раненных перевалило за сотню.

События кровавого уик-энда в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Иллинойс

Лидером рейтинга по-прежнему остается криминальная столица США — Чикаго, где за выходные подстрелили 51 человека, восемь из которых скончались. Общее же число чикагцев, которые с начала года пострадали в результате применения оружия, приближается к 2500. Несмотря на это, полицейское управление города выражает оптимизм и заявляет об «улучшившихся показателях изъятия незаконного оружия».

Субботней ночью неизвестный открыл огонь по группе людей, собравшейся в парке Джексон, ранив четырех человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

В ночь с субботы на воскресенье был убит местный 32-летний рэпер Edai, которого пустили несколько пуль в спину.

Три человека, две женщины и один мужчина, находятся в критическом состоянии после того, как их расстрелял неизвестный.

Нью-Йорк

В Нью-Йорке на выходных также было неспокойно: десять человек были ранены во время стрельбы в Квинс. Полиция полагает, что перестрелка произошла в результате разборок между двумя бандами, когда двое неизвестных открыли огонь по троим из конкурирующей банды, которые стояли возле парикмахерской. В результате ранения получили семеро случайных прохожих.

Представители полиции сообщают, что нападение было спланировано заранее. Нападавшие скрылись на двух скутерах, которыми управляли их подельники.

Кандидат в мэры Нью-Йорка, бывший полицейский Эрик Адамс заявил о необходимости усилить борьбу с уличными бандами и ужесточить контроль над оборотом оружия.

«Мы теряем контроль над общественной безопасностью, и мы должны немедленно отреагировать и относиться к этому как к кризису, которым он является», — заявил Адамс.

Луизиана

Полиция Нового Орлеана расследует стрельбу, которая произошла ночью в воскресенье на всемирно известной Бурбон-стрит. В ходе инцидента ранения получили пять человек. Полицейские задержали одного человека, однако остается неизвестным, причастен ли он к стрельбе.

В Лапласе ревнивый жених в дорожной пробке поссорился с другом, ехавшим с молодоженами в одной машине, обвинив его в связи с его новоиспеченной женой. Жених погнался за знакомым, который пытался убежать, и выстрелил ему в ногу. В результате стрельбы был ранен водитель стоявшей рядом машины. «Отелло» задержан полицией. Будет ли его жена после случившегося носить ему передачи — большой вопрос.

Огайо

В Колумбусе выходные ознаменовались несколькими перестрелками, жертвами которых стали трое человек, еще как минимум шестеро получили ранения.

Две перестрелки произошли практически одновременно возле баров, расположенных в разных частях города.

Еще одна из перестрелок, в которой был убит один человек и ранено четверо, возникла в результате драки — один из ее участников достал пистолет и открыл беспорядочную стрельбу по людям, которые выходили из закрывающегося заведения. Некоторые из посетителей бара открыли ответный огонь, и ситуация переросла в хаотичную перестрелку, стоившую жизни одному из участников.

Висконсин

В Милуоки прошедшие выходные тоже были жаркими: сообщается как минимум о восьми случаях стрельбы, в результате которых был убит двухлетний ребенок, а десять человек получили ранения различной степени тяжести.

Индиана

В столице Индианы, городе Индианаполис произошла стрельба на парковке похоронного бюро. Неизвестный мужчина после словесной перепалки открыл стрельбу по людям, которые находились в автомобиле. Были ранены пять человек, включая четырехлетнюю девочку.

Теннесси

Полиция города Севьервилл арестовала трех женщин по подозрению в перестрелке, которую дамы устроили в состоянии алкогольного опьянения на территории местного аквапарка. В результате стрельбы была убита одна женщина, еще одна получила ранение.

Виргиния

Полиция административного округа Принс-Джордж сообщила о всплеске уличного насилия на выходных. В течение уик-энда в округе было убито шесть человек, включая двоих несовершеннолетних, четверо получили ранения.

«Преступность растет в течение лета, поэтому количество убийств действительно увеличивается», — заявил шеф окружной полиции Малик Азиз.

Джорджия

В Атланте, административном центре штата, за выходные были убиты как минимум три человека, включая младенца.

Калифорния

В Сан-Франциско по вечерам также раздавались звуки выстрелов. В результате получили ранения 45-летняя женщина и 16-летняя девушка, которая вскоре скончалась в больнице. Полиция ищет свидетелей происшествия в надежде получить хоть какую-то информацию, которая поможет пролить свет на это дело.

Мичиган

В Сагино полиция расследует обстоятельства происшествия, в результате которого огнестрельные ранения получили три человека: мужчина и две женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

За день до этого в городе расстреляли четырех человек, двое из которых скончались. Стрельба произошла на вечеринке, по участникам которой открыли огонь неизвестные. Полиция ищет свидетелей преступления.

Северная Каролина

Перестрелкой закончился дорожный конфликт, который произошел в округе Гранвилл. Кевин Фолкнер и его четырехлетняя дочь оказались в больнице с огнестрельными ранениями после того, как Кевин не поделил парковочное место с Эштоном Гриссомом — сыном бывшего шерифа округа. В результате мужчины решили разрешить возникший спор по-американски и открыли друг по другу огонь. В итоге оба водителя и один ребенок были ранены. Стоит отметить, что в автомобиле Гриссома также находились его дочь и подруга.

Правоохранительные органы занимаются расследованием перестрелки, пытаясь выяснить кто из мужчин был ее инициатором.

Стрельба стала такой же неотъемлемой частью жизни США, как кока-кола или гамбургеры. Причем, становится обыденностью, что перестрелки устраивают не члены уличных банд, делящие сферы влияния, а обычные граждане в ходе типичных бытовых конфликтов: причиной перестрелки может стать место на парковке или неаккуратно брошенное слово.

Все это происходит на фоне роста толерантности, который демонстрируется всему миру в качестве неоспоримого достижения. В то же время становится очевидным, что реальный уровень терпимости в американском обществе стремительно падает.

Быстрее, метче, кучнее: в США подводят итоги очередного кровавого уикэнда
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / США / Быстрее, метче, кучнее: в США подводят итоги очередного кровавого уикэнда
сша кровавый уикэнд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru