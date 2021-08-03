Почему Россия не станет терпеть угрозы США войти в территориальные воды Крыма

США намерены идти на провоцирование конфликта с Россией и обострение и без того плохих отношений, считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.

Угрозы США

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Соединенные Штаты десятилетиями делали то, что устроил вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender.

«Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно», — сказал Кент.

Затем американский чиновник обвинил Пекин в нарушении прав островов, принадлежащих Филиппинам. По его словам, Китай якобы препятствует свободе судоходства в Южно-Китайском море, и Вашингтон намерен с этим бороться.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«Точно так же и в Черном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский», — заключил Кент.

«Делаем что хотим»

Политолог Андрей Иванов выразил мнение, что фактически сейчас Вашингтон официально заявил, что намерен идти на провоцирование конфликта с Россией и обострение и без того плохих отношений. Ведь зампомощника госсекретаря — это официальное лицо администрации Белого дома, это не какой-нибудь сенатор, который может разбрасываться словами.

«Джордж Кент сказал фактически, что США вообще не уважают никакое международное право. Мол, дело даже не в том, что считаем Крым украинским, а что вообще имеем право нарушать границу любого государства и будем это делать впредь. Упоминание инцидента 1988 года отнюдь не случайно. Мол, мы и признанные всем международным сообществом советские границы нарушали. Посмотрите, какие мы плохие, но все равно имеем право делать что хотим», — пояснил Андрей Иванов.

Но, заметил эксперт, у этого заявления есть и «двойное дно». Не просто так Кент упомянул Китай, вокруг границ которого американский флот устраивает провокации с большой регулярностью. Власти США действительно идут на обострение со всеми. Сама по себе политика Штатов становится все более воинственной. И, что самое неприятное, — независимо от того, какая администрация сегодня руководит государством.

«Можем вспомнить, как сильно ухудшились отношения между Россией и США при Дональде Трампе. Но что самое интересное, администрация Трампа пошла на такие беспрецедентные шаги, как торговая война с Китаем. И даже ближайшему союзнику — Евросоюзу — Трамп фактически объявил торговую войну, де-факто пошел на разрушение ВТО, на пересмотр всех договоренностей. При Байдене ситуация только усугубляется. Китаю сегодня США уже открыто грозят войной, обещают разделаться с Россией. Договариваться никто не собирается, более того, американцы сами постоянно сокращают оставшиеся минимальные возможности для поиска путей решения проблем методами дипломатии», — заключил Андрей Иванов.

Россия не покажет слабость

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что в случае продолжений провокацией у границ России появится морская эскадра из кораблей стран НАТО. Вслед за американцами придут британцы.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

«За ними, например, французы и так далее. Нашим пограничникам ничего не останется, как принять новые корабли в свой строй. Россия не будет показывать Западу слабость. Напротив, пусть знают, что наша страна готова отстаивать свои границы и свою землю. Хотя, скорее всего, вместо американцев на провокацию пойдут украинские суда, и Владимир Зеленский повторит «прорыв» Петра Порошенко. США не рискнут на такую авантюру. А вот руками своих подопечных с удовольствием организует ее», — заключил Антон Бредихин.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу: он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Ранее эксперты выразили мнение, что Великобритания, затевая войну в Черном море, может серьезно пожалеть. Британцы настроены на повторение провокаций вроде той, которую их эсминец устроил у берегов Крыма.