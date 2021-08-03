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Технологии
Роскосмос назвал даты ближайших выходов космонавтов в открытый космос
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Роскосмос назвал даты ближайших выходов космонавтов в открытый космос

  /   Обновлено: 03 августа 2021 10:55
Технологии
Роскосмос назвал даты ближайших выходов космонавтов в открытый космос
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 3 августа. Ближайшие выходы российских космонавтов в открытый космос должны состояться 2 и 8 сентября 2021 года, сообщили в Роскосмосе.

Специалисты проведут работы по интеграции лабораторного модуля «Наука» на внешней стороне Международной космической станции. Члены экипажа 65-й длительной экспедиции начали подготовку, в космос выйдут Олег Новицкий и Петр Дубров.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил с предложением создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль для туристов. По его словам, госкорпорация может предоставить частным компаниям возможность заниматься такими суборбитальными полетами.

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