Роскосмос назвал даты ближайших выходов космонавтов в открытый космос

Москва, 3 августа. Ближайшие выходы российских космонавтов в открытый космос должны состояться 2 и 8 сентября 2021 года, сообщили в Роскосмосе.

Специалисты проведут работы по интеграции лабораторного модуля «Наука» на внешней стороне Международной космической станции. Члены экипажа 65-й длительной экспедиции начали подготовку, в космос выйдут Олег Новицкий и Петр Дубров.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил с предложением создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль для туристов. По его словам, госкорпорация может предоставить частным компаниям возможность заниматься такими суборбитальными полетами.