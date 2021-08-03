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В США рассказали о рискованном плане Пентагона по уничтожению авиации СССР
Армия
В США рассказали о рискованном плане Пентагона по уничтожению авиации СССР
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Вашингтон, 3 августа. США в свое время разработали специальное оружие для уничтожения советских бомбардировщиков, которые могли нести на борту ядерные боеприпасы.

Военный аналитик Алекс Холлингс в публикации для Business Insider рассказал, что ВВС США хотели лишить СССР бомбардировщиков, придумав рискованный план. В Вашингтоне понимали, что их оппонент обладает внушительным ядерным арсеналом, использовать который в те годы можно было лишь при помощи самолетов, поэтому американцы сосредоточились на создании систем вооружения для их перехвата в воздухе, передает «ПолитРоссия».

Пентагон усердно искал способ, который бы позволил останавливать советские самолеты до того, как они достигнут территории США. В 1954 году американские военные инициировали программу под названием Douglas Aircraft, она предполагала создание ракеты класса «воздух — воздух» с ядерной боеголовкой.

«Эта ракета несла 1,5-килотонную ядерную боеголовку W25 и приводилась в движение по воздуху твердотопливным двигателем», — говорит Холлингс.

Проблема заключалась в том, что у запускающего подобную ракету самолета практически не оставалось времени для того, чтобы выйти из зоны поражения и спастись. Для пилотов такая миссия была самоубийственной.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что Россия имеет право применить ядерное оружие. Это возможно при условии, что подобное вооружение было использовано против государства или его союзников. В МИД РФ неоднократно говорили, что США замалчивают планы по развертыванию новых ядерных вооружений, передает сайт 360tv.ru.

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сша бомбардировщик боеприпасы
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