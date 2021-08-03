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Афганские войска провели серию успешных операций против талибов

  /   Обновлено: 03 августа 2021 11:01
Армия
Афганские войска провели серию успешных операций против талибов
Global Look Press  /  Andrei Solomonov/Russian Look

Кабул, 3 августа. Подразделения афганских правительственных сил провели серию успешных операций против запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1.

Как сообщает Министерство обороны Афганистана, за прошедшие сутки удалось уничтожить 375 боевиков, еще 193 были ранены. Операции развернулись в провинциях Нуристан, Логар, Кандагар, Урузган, Герат, Джаузджан, Балх, Саманган, Гильменд, Каписа и Баглан.

В частности, военным удалось обнаружить и обезвредить 11 самодельных взрывных устройств, заложенных боевиками. При этом авиация нанесла удары по расположениям талибов в провинциях Балх, Урузган, Гильменд и Нуристан.

Ранее сообщалось, что боевики захватили офис регионального государственного телецентра в городе Лашкаргах в афганской провинции Гильменд.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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