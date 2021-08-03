Российский рынок акций демонстрирует рост, несмотря на коррекцию нефтяных цен

Москва, 3 августа. Рынок акций в России проигнорировал сокращение стоимости нефти, показав рост. Об этом свидетельствует динамика торгов.

Так, рублевый индекс Московской биржи к закрытию основных торгов 2 августа продемонстрировал рост на 0,44%, составив 3788,1 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,62%, закрепившись на уровне 1635,9 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent тем временем сокращался на 3,82%, до 72,53 доллара за баррель. На черное золото оказали негативное влияние слабые данные по экономической активности в производственном секторе Китая за июль, подчеркнул Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».

Утром 3 августа российская валюта усиливает свои позиции на торгах Мосбиржи. Курс доллара сократился на 5,75 копейки, до 73 рубля. Биржевой курс евро упал на 2,5 копейки и оказался на отметке 86,7025 рубля. О факторах, влияющих на денежную единицу РФ, читателям рассказало издание INFOX.