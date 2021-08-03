Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 11:02
11:01
Армия
Российские военные задействуют модернизированные БМП-2М на учениях в Таджикистане
11:00
ФАН-ТВ
Краснодарский Кулибин создал машину-огнемет
10:59
Происшествия
Дело против экс-главы полиции Камчатки связано с получением многомиллионной взятки
10:57
Происшествия
Четверо россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Турции
10:57
Происшествия
Тонну чугунной изгороди украли бывшие уголовники в центре Новосибирска
10:54
Наука
Роскосмос: перестыковка корабля «Ю. А. Гагарин» к модулю «Наука» запланирована на 28 сентября
10:53
Россия
Ученые нашли способ спрогнозировать осадку грунтов, чтобы избежать разрушения зданий
10:51
Шоу-бизнес
«Осталось чуть-чуть»: экс-супруга Аршавина рассказала о своем состоянии
10:51
Спорт
Спад интереса к Играм и новые олимпийские виды спорта обсудят в «Патриоте»
10:51
Технологии
Роскосмос назвал даты ближайших выходов космонавтов в открытый космос
Все новости

Сборная США по баскетболу обыграла Испанию и вышла в полуфинал ОИ-2020

  /   Обновлено: 03 августа 2021 10:36
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная США по баскетболу обыграла Испанию и вышла в полуфинал ОИ-2020
TACC  /  Eric Gay

Токио, 3 августа. Сборная США победила национальную команду Испании в четвертьфинале баскетбольного турнира на Олимпиаде — 95:81 (19:21, 24:22, 26:20, 26:18).

Американская команда проиграла испанцам только стартовый отрезок матча — 19:21, перед большим перерывом счет был равным — 43:43. В третьей четверти подопечные Грегга Поповича оформили небольшое преимущество, а в заключительном периоде разгромили испанцев.

Самым результативным игроком матча стал испанский разыгрывающий Рики Рубио, в активе которого 38 очков. В составе сборной США больше всех набрал форвард Кевин Дюрэнт — 29 очков. За выход в финал американцы поборются с победителем матча Австралия — Аргентина.

В другом матче сборная Словении разгромила немецкую команду и также обеспечила себе выход в полуфинал турнира. Ранее защитник словенской команды Лука Дончич установил исторический рекорд токийской Олимпиады.

Вернуться назад

Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Сборная США по баскетболу обыграла Испанию и вышла в полуфинал ОИ-2020
баскетбол токио олимпиада дюрэнт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru