Сборная США по баскетболу обыграла Испанию и вышла в полуфинал ОИ-2020

Токио, 3 августа. Сборная США победила национальную команду Испании в четвертьфинале баскетбольного турнира на Олимпиаде — 95:81 (19:21, 24:22, 26:20, 26:18).

Американская команда проиграла испанцам только стартовый отрезок матча — 19:21, перед большим перерывом счет был равным — 43:43. В третьей четверти подопечные Грегга Поповича оформили небольшое преимущество, а в заключительном периоде разгромили испанцев.

Самым результативным игроком матча стал испанский разыгрывающий Рики Рубио, в активе которого 38 очков. В составе сборной США больше всех набрал форвард Кевин Дюрэнт — 29 очков. За выход в финал американцы поборются с победителем матча Австралия — Аргентина.

В другом матче сборная Словении разгромила немецкую команду и также обеспечила себе выход в полуфинал турнира. Ранее защитник словенской команды Лука Дончич установил исторический рекорд токийской Олимпиады.