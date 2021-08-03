Дело о нарушении свобод Медведчука могут рассмотреть в ЕСПЧ в приоритетном порядке

Киев, 3 августа. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал делопроизводство после жалобы главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука на незаконные действия украинских властей.

Член партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) указал на политическую мотивацию его уголовного преследования. По словам депутата Верховной рады Рената Кузьмина, дело о нарушении прав и свобод Медведчука могут рассмотреть в ЕСПЧ в порядке приоритетного производства.

«Европейский суд рассмотрит дело Медведчука <...> решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента», — пояснил парламентарий.

Ранее украинский суд продлил арест главы политсовета ОПЗЖ, передает НСН. По мнению Медведчука, дело против него было сфабриковано.