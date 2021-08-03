Минстрой требует неустойку с подрядчика за строительство новой больницы на Дону

Ростов-на-Дону, 3 августа. Областное министерство строительства требует с подрядчика неустойку за нарушение сроков сдачи новой инфекционной больницы на Дону.

Как отмечают в региональном правительстве, сроки сдачи объекта перенеслись на 1 августа текущего года, однако и в этот день сдачи не произошло, так как объект выполнен на 99%. По словам чиновников, после официальной сдачи объекта еще предстоит бумажная волокита с оформлением документации и заключений, а это не один день.

Строительство больницы началось в 2020 помимо сроков сдачи и выполнения работ, которые периодически переносились, за год возросла и стоимость самого объекта. Она увеличилась с 2,6 млрд рублей до 3,2 млрд.

В сообщении также отметили, что за нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ в адрес подрядчика направлена претензия. Если ее не удовлетворят, областное министерство строительства обратится в суд.

Раннее ФАН сообщал, что реконструкция ростовского Дворца спорта поднялась в цене до 1,6 млрд рублей. Построенное в 1967 году спортивное сооружение за всю историю капитально не ремонтировалось ни разу.