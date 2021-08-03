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Супруг Тимановской опроверг связи с белорусской оппозицией
Политика
Супруг Тимановской опроверг связи с белорусской оппозицией
facebook.com  /  Belarus Athletic Federation

, 3 августа. Муж белорусской бегуньи Кристины Тимановской рассказал об отношении их семьи к оппозиционным силам республики.

По его словам, они с женой никогда не поддерживали оппозиционные взгляды.

«Мы просто обычные спортсмены, мы просто занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционным движением», — сказал он в беседе с британским изданием Sky News.

Он также отметил, что намерен поддерживать свою жену в любой ситуации.

Скандал вокруг белорусской бегуньи разгорелся во время Олимпийских игр в Токио. НОК Белоруссии отозвал ее с Игр из-за конфликта с тренерским штабом. Однако девушка заявила, что не намерена возвращаться на родину. Позже Польша предоставила ей гуманитарную визу. Тимановская планирует отправиться в Варшаву 4 августа.

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