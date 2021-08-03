Полиция Татарстана обвинила украинского олигарха Коломойского в хищении нефти

Казань, 3 августа. Татарстанская полиция возбудила уголовное дело в отношении украинского предпринимателя Игоря Коломойского и ряда других бизнесменов. Они обвиняются в создании преступного сообщества, которое присвоило себе татарстанскую нефть на более чем 330 миллионов долларов.

«Полицейские возбудили уголовное дело на украинского бизнесмена Игоря Коломойского по статье об организации преступного сообщества», — говорится в сообщении информагентства «Татар-информ», которое ссылается на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным издания, дело в отношении олигарха связано с деятельностью совместной украинско-татарстанской компании «Укртатнафта». По версии следствия, Коломойский вместе с подельниками Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко присвоили себе 334 миллиона долларов, которые причитались компании «Татнефть» за поставленную на Украину нефть.

В 1994 году власти Украины и Татарстана создали совместное предприятие «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта». В ее уставный капитал Киев передал Кременчугский нефтеперерабатывающий комплекс, а Татарстан — 75% акций нефтедобывающей компании «Татнефтепром» и денежный взнос. Изначально «Татнефть» владела большей частью совместной компании, но в 2007 году начала терять контроль, и к 2010 году «Укртатнафта» полностью перешла группе «Приват» Коломойского.

С 2008 года «Татнефть» пытается взыскать с Украины убытки в размере 2,4 миллиарда долларов, понесенные в результате нарушения Киевом правительственных договоренностей о защите инвестиций. В прошлом году суд в США постановил взыскать в пользу «Татнефти» более 112 миллионов долларов.

Ранее ФАН сообщал, что объем производства группы «Татнефть» в июне 2021 года вырос на 16,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего компания добыла почти 2,3 миллиона тонн нефти.