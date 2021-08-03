Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 11:02
11:01
Армия
Российские военные задействуют модернизированные БМП-2М на учениях в Таджикистане
11:00
ФАН-ТВ
Краснодарский Кулибин создал машину-огнемет
10:59
Происшествия
Дело против экс-главы полиции Камчатки связано с получением многомиллионной взятки
10:57
Происшествия
Четверо россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Турции
10:57
Происшествия
Тонну чугунной изгороди украли бывшие уголовники в центре Новосибирска
10:54
Наука
Роскосмос: перестыковка корабля «Ю. А. Гагарин» к модулю «Наука» запланирована на 28 сентября
10:53
Россия
Ученые нашли способ спрогнозировать осадку грунтов, чтобы избежать разрушения зданий
10:51
Шоу-бизнес
«Осталось чуть-чуть»: экс-супруга Аршавина рассказала о своем состоянии
10:51
Спорт
Спад интереса к Играм и новые олимпийские виды спорта обсудят в «Патриоте»
10:51
Технологии
Роскосмос назвал даты ближайших выходов космонавтов в открытый космос
Все новости

Названы четыре утренние привычки, которые могут приблизить смерть
Общество
Названы четыре утренние привычки, которые могут приблизить смерть
pixabay.com  /  sanfirabogdan

Москва, 3 августа. Утренние привычки могут привести к развитию серьезных заболеваний и приблизить смерть, но если от них отказаться, то состояние здоровья должно улучшиться.

В первую очередь не стоит пропускать завтрак, поскольку это может сказаться на весе человека. Так, при полноценном утреннем приеме пищи люди сжигают почти в два раза больше калорий в течение дня.

Кроме того, рекомендуется воздержаться от употребления бекона, так как всего 25 граммов в день могут увеличить риск возникновения колоректального рака на 20%. Перед едой также лучше не пить кофе, он может отрицательно повлиять на уровень сахара в крови. При этом вредным для здоровья может быть и сок, из-за которого риск диабета вырастает на 16%.

Американские ученые ранее рассказали, каким должен быть рацион, ведущий к долголетию. Например, большую пользу в этом деле могут принести продукты с жирными кислотами омега-3 в составе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названы четыре утренние привычки, которые могут приблизить смерть
смерть завтрак привычки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru