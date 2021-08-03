Названы четыре утренние привычки, которые могут приблизить смерть

Москва, 3 августа. Утренние привычки могут привести к развитию серьезных заболеваний и приблизить смерть, но если от них отказаться, то состояние здоровья должно улучшиться.

В первую очередь не стоит пропускать завтрак, поскольку это может сказаться на весе человека. Так, при полноценном утреннем приеме пищи люди сжигают почти в два раза больше калорий в течение дня.

Кроме того, рекомендуется воздержаться от употребления бекона, так как всего 25 граммов в день могут увеличить риск возникновения колоректального рака на 20%. Перед едой также лучше не пить кофе, он может отрицательно повлиять на уровень сахара в крови. При этом вредным для здоровья может быть и сок, из-за которого риск диабета вырастает на 16%.

Американские ученые ранее рассказали, каким должен быть рацион, ведущий к долголетию. Например, большую пользу в этом деле могут принести продукты с жирными кислотами омега-3 в составе.