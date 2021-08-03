Общественник спрогнозировал к 2030 году трудовой кризис на Украине

, 3 августа. Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник проанализировал ситуацию в сфере оттока украинцев в страны Европы.

По его словам, украинцы знают не понаслышке про возможность заработка в Европе уже очень давно. Ошибочно полагать, что все рванули за границу в поисках достойной оплаты труда в течение последних лет. Однако, безусловно, ситуация значительно усугубилась на фоне событий на Украине, которые в прямом смысле вынуждают жителей страны искать возможность для существования вне родного государства.

Пандемия коронавируса, казалось бы, должна была повлиять на это. Однако изменения оказались незначительными. В частности, работодатели Польши и Чехии по-прежнему с удовольствием приглашают украинцев на заработки, несмотря на ограничения.

Дополнительным фактором является постоянный рост зарплат в Европе.

«В дальнейшем украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы и видят совсем другой пример существования общества, социальные отношения и результат от уплаты налогов, соответственно, будут выбирать переезд», — объяснил он.

Такое положение вещей приведет к тому, что к 2030 году на самой Украине не останется достаточного количества рабочей силы для собственных предприятий. Это окончательно уничтожит инвестиционный климат страны, резюмировал он.

Ранее стало известно, что украинские мигранты пожаловались на обязательную вакцинацию в Польше. Многие не доверяют вакцинам, используемым в стране.