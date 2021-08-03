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Державший девочку в подвале житель Алтайского края объявлен в федеральный розыск

  /   Обновлено: 03 августа 2021 10:37
Происшествия
Державший девочку в подвале житель Алтайского края объявлен в федеральный розыск
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Барнаул, 3 августа. Жителя Алтайского края, державшего 12-летнюю девочку в подвале, объявили в федеральный розыск. Самой пострадавшей сейчас оказывается психологическая помощь.

По информации правоохранительных органов, похищенная девочка была из Бийска. Мужчина силой удерживал ребенка в подвале в течение двух суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

В настоящий момент полицейские проводят необходимые следственные действия. В частности, стражи порядка обходят дома в селе, где произошло ЧП, а также выясняют, мог ли подозреваемый уехать на поезде или самолете. По словам дочери похитителя, он мог скрыться в лесу.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело после похищения девочки-подростка на Алтае. Школьница уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой.

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