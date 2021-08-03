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Девочка-подросток погибла в ДТП с двумя скутерами в Пензенской области

  /   Обновлено: 03 августа 2021 10:25
Происшествия
Девочка-подросток погибла в ДТП с двумя скутерами в Пензенской области
Пресс-служба ГИБДД  /  Елена Гусева

Пенза, 3 августа. Следствие начало проверку по факту смертельного дорожного-транспортного происшествия, участниками которого стали два скутера.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, все произошло ночью 1 августа на 11-м километре автодороги между селами Плесс и Голицино Мокшанского района Пензенской области. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель скутера «Рейсер», перевозивший 16-летнего и 15-летнего пассажиров, потерял управление транспортным средством и столкнулся со стоявшим на проезжей части скутером Motolend.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили трое подростков. Они были доставлены в больницу. Несмотря на старания медиков, 15-летняя пассажирка одного из мопедов умерла.

Ранее два ребенка на скутере попали в больницу после столкновения с ВАЗ под Саратовом.

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