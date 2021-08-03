Автобус с пассажирами врезался в столб напротив пивного ресторана в Липецке

Липецк, 3 августа. Пассажирский автобус попал в ДТП на площади Победы. По предварительным данным, водитель потерял сознание за рулем.

Общественный транспорт снес ограждение и врезался в столб напротив пивного ресторана. На место оперативно прибыла бригада медиков, за помощью обратились две пассажирки.

Водитель рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что почувствовал себя плохо во время движения. Отвечая на вопрос о том, когда произошла авария, он сказал, что несколько часов назад. На самом деле с момента ЧП прошло не более 20 минут, отметил источник ФАН в управлении ГИБДД по Липецкой области. По факту ДТП проводится проверка.

Накануне в Турции перевернулся автобус с российскими туристами, погибли три человека. По словам одного из пострадавших, у транспортного средства были неполадки с колесом.