В Тверской области ликвидируют последствия урагана

Тверь, 3 августа. В Тверской области прошел ураган. С серьезными последствиями стихии столкнулись два населенных пункта: Андреаполь и Осташковский городской округ.

Частично повреждены 65 частных жилых домов. У некоторых выбило окна, а также снесло крышу. Найдена неисправность на ЛЭП, нарушено электроснабжение, рассказал источник ФАН в экстренных службах.

Во время разгула стихии пострадали шесть человек. Спасатели МЧС обходят дома и обеспечивают граждан всем необходимым, оказывают адресную помощь населению. В регионе развернуты пункты временного размещения. К ликвидации последствий привлекается группа свыше 250 человек и 59 единиц техники.

Неожиданный потоп настиг туристов в Сочи, сообщало издание Deita. Там прошли ливни, и затопило несколько домов.