Кулеба заявил о разрыве связей между Украиной и Россией

Киев, 3 августа. Разрыв связей между Украиной и Россией будет продолжаться, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Украинский министр выпустил статью для издания Foreign Affairs. В своем материале Кулеба высказал мнение, что разрыв отношений двух стран будет происходить и дальше.

«США и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков», — признался Кулеба.

В случае Украины речь идет прежде всего об институционализации места государства в западном мире, убежден глава МИД страны. Теперь США и Европа должны определить четкую «дорожную карту» вступления Украины в НАТО и ЕС, так как страна «давно стала частью Запада», заключил он.

Ранее Кулеба в очередной раз заявил, что Киев хочет «вернуть» Крым. В интервью Евгению Киселеву дипломат сообщил, что Украина дождется момента, чтобы это произошло.