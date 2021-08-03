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Более четверти россиян готовы уйти с работы, когда достигнут пенсионного возраста
Общество
Более четверти россиян готовы уйти с работы, когда достигнут пенсионного возраста
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Москва, 3 августа. Аналитики провели исследование и выяснили, когда россияне планируют уходить с работы на заслуженный отдых.

Специалисты опросили 2261 работающего жителя России. Как оказалось, 30% респондентов хотят уйти с работы сразу, как только достигнут пенсионного возраста.

Однако 19% не собираются ждать и уйдут раньше. Еще 6% россиян признались, что планируют работать до 70-75 лет. Схожего мнения придерживаются 42% респондентов: они заявили, что будут исполнять свои рабочие обязанности, пока позволяет здоровье.

Аналитики сервиса SuperJob ранее определили, сколько трудоустроенных россиян подвержены стрессу на работе. Выяснилось, что каждый пятый считает основным источником стресса отношение руководителя к подчиненным.

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