Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 11:01
11:01
Армия
Российские военные задействуют модернизированные БМП-2М на учениях в Таджикистане
11:00
ФАН-ТВ
Краснодарский Кулибин создал машину-огнемет
10:59
Происшествия
Дело против экс-главы полиции Камчатки связано с получением многомиллионной взятки
10:57
Происшествия
Четверо россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Турции
10:57
Происшествия
Тонну чугунной изгороди украли бывшие уголовники в центре Новосибирска
10:54
Наука
Роскосмос: перестыковка корабля «Ю. А. Гагарин» к модулю «Наука» запланирована на 28 сентября
10:53
Россия
Ученые нашли способ спрогнозировать осадку грунтов, чтобы избежать разрушения зданий
10:51
Шоу-бизнес
«Осталось чуть-чуть»: экс-супруга Аршавина рассказала о своем состоянии
10:51
Спорт
Спад интереса к Играм и новые олимпийские виды спорта обсудят в «Патриоте»
10:51
Технологии
Роскосмос назвал даты ближайших выходов космонавтов в открытый космос
Все новости

Миротворцы ВС РФ отработали тактику ведения современного боя в Нагорном Карабахе
Армия
Миротворцы ВС РФ отработали тактику ведения современного боя в Нагорном Карабахе
пресс-служба Минобороны РФ

Степанакерт, 3 августа. Военнослужащие материально-технического обеспечения (МТО) миротворческого контингента ВС РФ отработали тактику ведения современного боя в Карабахе, сообщает Минобороны России.

Во время маневров военные использовали бронетранспортеры БТР-80. На них были отработаны навыки вождения в условиях горной местности, а также на максимальной скорости в составе колонн через минно-взрывное заграждение. Военнослужащие отразили нападение условных диверсантов на группу. Во время стрельб миротворцы использовали холостые боеприпасы к новейшим автоматам Калашникова АК-12 и современные средства имитации — ручные дымовые гранаты РГД-П.

Специалисты-ремонтники продемонстрировали навыки быстрой эвакуации поврежденных машин с поля боя с помощью БРЭМ-К.

«В условиях боевой обстановки нужно действовать быстро и четко. Подъехать к машине, зацепить ее правильно и быстро эвакуировать с поля боя, и это зависит не только от меня, но и от слаженности действий всего экипажа», — рассказал один из миротворцев Арсен Исмаилов.

Всего в учениях было задействовано более 100 военнослужащих российского миротворческого контингента.

Ранее сообщалось, что миротворцы ВС РФ сопроводили свыше 1000 паломников в монастырь Амарас в НКР. Всего в регионе находятся около 1960 миротворцев ВС РФ, пишет сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Миротворцы ВС РФ отработали тактику ведения современного боя в Нагорном Карабахе
россия миротворцы карабах бтр-80
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru