Миротворцы ВС РФ отработали тактику ведения современного боя в Нагорном Карабахе

Степанакерт, 3 августа. Военнослужащие материально-технического обеспечения (МТО) миротворческого контингента ВС РФ отработали тактику ведения современного боя в Карабахе, сообщает Минобороны России.

Во время маневров военные использовали бронетранспортеры БТР-80. На них были отработаны навыки вождения в условиях горной местности, а также на максимальной скорости в составе колонн через минно-взрывное заграждение. Военнослужащие отразили нападение условных диверсантов на группу. Во время стрельб миротворцы использовали холостые боеприпасы к новейшим автоматам Калашникова АК-12 и современные средства имитации — ручные дымовые гранаты РГД-П.

Специалисты-ремонтники продемонстрировали навыки быстрой эвакуации поврежденных машин с поля боя с помощью БРЭМ-К.

«В условиях боевой обстановки нужно действовать быстро и четко. Подъехать к машине, зацепить ее правильно и быстро эвакуировать с поля боя, и это зависит не только от меня, но и от слаженности действий всего экипажа», — рассказал один из миротворцев Арсен Исмаилов.

Всего в учениях было задействовано более 100 военнослужащих российского миротворческого контингента.

Ранее сообщалось, что миротворцы ВС РФ сопроводили свыше 1000 паломников в монастырь Амарас в НКР. Всего в регионе находятся около 1960 миротворцев ВС РФ, пишет сайт 360tv.ru.