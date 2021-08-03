Спад интереса к Играм и новые олимпийские виды спорта обсудят в «Патриоте»



До конца Олимпийских игр в Токио осталось меньше недели. Эти Игры вошли в историю отсутствием болельщиков на трибунах и участием мужчины в женских соревнованиях по тяжелой атлетике. Кроме того, эксперты отмечают резкое падение интереса зрителей к просмотру трансляций Олимпиады. Однако за итогами соревнований люди следят внимательно. Неожиданностью для всех стали выдающиеся результаты российских спортсменов, которые они смогли показать, несмотря на жесткое давление со стороны западных спортивных функционеров и зарубежных атлетов. Победы россиян вызывают у них злобную и порой неуместную истерику. Даже МОК пришлось вмешаться и сделать заявление, что россияне имеют полное право выступать на Олимпиаде.

Во вторник, 3 августа, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» спортсмены и спортивные чиновники обсудят самые интересные события Олимпийских игр в Токио и успехи российских атлетов.

В пресс-конференции примут участие:

Петр Казанский — вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России, председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке;

— вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России, председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке; Игорь Сологуб — советник председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга;

— советник председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; Вячеслав Тисленко — 9-кратный чемпион мира по кикбоксингу (новый признанный олимпийский вид спорта), президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области.

Также гости студии расскажут о новых видах спорта, которые могут стать олимпийскими.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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