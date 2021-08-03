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Происшествия
Сельчане с судимостью похитили знакомого за «кражу» бензопилы в Саратовской области
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Сельчане с судимостью похитили знакомого за «кражу» бензопилы в Саратовской области
Происшествия
Сельчане с судимостью похитили знакомого за «кражу» бензопилы в Саратовской области
pixabay.com  / 

Саратов, 3 августа. Двое ранее судимых жителей села Александровка похитили своего знакомого и силой удерживали в автомобиле, применяя физическую силу. От 34-летнего мужчины требовали признаться в краже бензопилы. 

Освободить похищенного помог его работодатель, узнавший о ситуации и обратившийся в полицию. Правоохранительные органы быстро задержали подозреваемых, они уже признались в содеянном.  

«Достаточно странное поведение со стороны сельчан, бензопила — не повод похищать человека. Тем более, что у обоих уже имелись уголовные судимости. Казалось бы, произошла обычная «деревенская разборка», но наказание будет серьезным: несмотря на раскаяние, обоих мужчин ждут 5–8 лет лишения свободы», — рассказала корреспонденту ФАН адвокат Наталья Шалимова. 

Ранее саратовец получил срок за экстремистские призывы в социальных сетях. В сообщениях мужчины были зафиксированы призывы к насилию.

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