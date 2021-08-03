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Эбрахима Раиси утвердили новым президентом Ирана

  /   Обновлено: 03 августа 2021 10:27
Политика
Эбрахима Раиси утвердили новым президентом Ирана
Pr Scr wikipedia.org

Тегеран, 3 августа. Политического, религиозного и государственного деятеля Эбрахима Раиси утвердили новым президентом Ирана. В стране прошла торжественная церемония.

Политик выдвигал свою кандидатуру на пост главы государства в 2017 году. Однако Хасан Рухани тогда одержал победу на выборах.

Раиси набрал 61,95% голосов избирателей и занял пост президента в 2021 году. Верховный лидер Хаменеи провел торжественную церемонию.

Уходящий глава государства Хасан Рухани ранее подтвердил, что готовится к передаче власти. Политик заявил о намерении действующего правительства поделиться с преемниками сведениями о текущей ситуации в Иране.

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