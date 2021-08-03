Диетологи выяснили, что сладкий чай повышает риск развития опасных болезней

Москва, 3 августа. Многие люди с утра предпочитают чашку чая с сахаром. Однако напиток повышается риск развития опасных заболеваний, выяснили диетологи.

Даже одна чашка чая с добавление сахара в сутки способна увеличить шансы развития ряда болезней. Сладкие напитки, в том числе чай, являются одним из главных факторов возникновения ожирения. Также добавление сахара повышает риск появления таких проблем со здоровьем, как диабет второго типа.

Причем употребление ежедневно больше одной чашки сладких напитков в сутки увеличивает шанс развития диабета на 16%. Об это рассказала лицензированный диетолог Бет Чиодо.

Россиянам ранее назвали пять состояний по утрам, которые предупреждают о диабете второго типа. Одним из них является сильная жажда.

Сладкий чай может не только увеличить вероятность развития сахарного диабета, но и поспособствовать усилению чувства тревоги, сообщает издание «Ридус». Это связано с содержанием кофеина в его составе.