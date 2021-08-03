Минстрой РФ отреагировал на рост стоимости строительных материалов

Москва, 3 августа. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приняло решение разработать механизм изменения государственных контрактов.

Это сделано на фоне роста цен на строительные материалы. В связи с их «существенным увеличением в 2021 году» ведомство подготовило проект постановления и направило документ на согласование в Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФАС.

Инициатива регулирует изменения государственных контрактов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, уточняет РБК. Также предложения касаются сноса объектов капитального строительства и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно новому механизму, в случае, если срок контрактов не менее года и их стоимость выше 1 млн рублей, то цену или срок исполнения можно увеличить (не более чем на 30%). Возможность такой корректировки существовала и ранее, однако она касалась проектов дороже 100 млн рублей.

Также Минстрой РФ ожидает стабилизации цен на рынке недвижимости. Для этого необходим баланс между спросом и предложением, уверены представители ведомства.