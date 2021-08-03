Крупный туристический комплекс может появиться на Байкале

Москва, 3 августа. Около 479 тысяч квадратных метров курортной зоны может появиться на месте Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Созданием нового комплекса планирует заняться ВЭБ.РФ.

Инвесторами проекта могут стать структуры бывшего собственника предприятия Олега Дерипаски, который до 2010 года владел 49% акций. ВЭБ.РФ и выкупил БЦБК в 2021 году, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным, инвестиции в строительство пятизвездочного туристического комплекса могут составить порядка 60 млрд рублей. Реализовать проект в компании планируют до 2033 года. Благодаря новому курорту туристический поток в регионе сможет вырасти почти в семь раз, до 1,2 млн человек ежегодно, ожидают в ВЭБ.РФ.

Также заметно увеличить туристический поток намерены на курорте «Эльбрус». АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) запускает масштабную модернизацию туристской инфраструктуры.