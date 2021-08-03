«Город готов к развитию»: Беглов делает Петербург лидером по вакцинации в России

Санкт-Петербург еще год назад причислялся к проблемным в связи с коронавирусом регионам. Сегодня же ситуация кардинально поменялась. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Крупная партия вакцин

Крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в Санкт-Петербург в воскресенье. Общий объем поставки составил 91 800 доз.

Препарат расфасован в двух вариантах: по две дозы — 55 800 доз — и по пять доз — 36 тыс. доз. «Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную вакцину, разработанную в Центре им. Гамалеи.

Global Look Press / Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

«Многие петербуржцы ждали «Спутник Лайт». Эта вакцина поможет укрепить иммунитет тех, кто переболел», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Петербург не намерен снижать темп

Как отметил Сергей Простаков, Санкт-Петербург некоторое время причислялся к проблемным в связи с коронавирусом регионам. Сейчас же ситуация поменялась. В Северной столице нет проблем со свободным коечным фондом, которые испытывают многие другие регионы, а вакцинация идет очень быстрыми темпами. Поставка очередной партии вакцины — свидетельство того, что в Санкт-Петербурге власти не намерены снижать набранную скорость и готовы выйти в число лидеров по вакцинации.

«Если это случится, один из важнейших центров страны получит импульс к дальнейшему экономическому развитию. Коронавирусные ограничения неизбежно тормозят его, и именно поэтому для экономики важно создание условий для их отмены. Новыми очагами распространения сейчас являются, скорее, места курортного отдыха с повышенной сезонной концентрацией людей в них. Несмотря на все меры предосторожности, именно вакцинация — наиболее надежный из имеющихся способ предотвратить очередную волну пандемии. Активность властей Санкт-Петербурга позволяет говорить, что город готов не только к новым вызовам, но и к дальнейшему развитию», — заключил Сергей Простаков.

Федеральное агентство новостей /

На текущий момент в Северной столице действует 146 пунктов вакцинации, которые расположены на территории медицинских учреждений, а также 39 мобильных пунктов. С момента начала прививочной кампании в Петербург поступило более 1,5 млн комплектов вакцин, среди которых «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

В Санкт-Петербурге ранее ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для 80% работников сферы услуг, чиновников и государственных предприятий. Выполнение этого условия станет обязательным с 1 октября.