Названа доля антипрививочников среди отличников и троечников

Москва, 3 августа. Аналитики сервиса SuperJob определили, что те, кто отказывается делать прививку, имели в школьном аттестате тройки.

Специалисты провели опрос, где приняли участие 2,5 тыс. россиян, которые имеют аттестат о наличии школьного образования. Исследование проводилось с 22 по 23 июля. Экспертами были опрошены жители 481 населенного пункта из всех округов России.

В результате работы удалось установить, что среди граждан, которые окончили школу с золотой или серебряной медалью, самая большая доля привитых — 46%. Сотрудники сервиса проследили, что чем хуже оценки в школьном аттестате, тем ниже доля вакцинированных. Таким образом, меньше всего привитых среди троечников — 34%. Это единственная группа, где количество антипрививочников превышает число тех, кто прошел процедуру вакцинации.

Как ранее сообщалось, в Кремле позицию антипрививочников назвали проявлением несознательности. Там отметили, что необходимо стремиться вакцинировать подавляющее число граждан для предотвращения распространения коронавируса.