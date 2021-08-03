Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 11:00
11:00
ФАН-ТВ
Краснодарский Кулибин создал машину-огнемет
10:59
Происшествия
Дело против экс-главы полиции Камчатки связано с получением многомиллионной взятки
10:57
Происшествия
Четверо россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Турции
10:57
Происшествия
Тонну чугунной изгороди украли бывшие уголовники в центре Новосибирска
10:54
Наука
Роскосмос: перестыковка корабля «Ю. А. Гагарин» к модулю «Наука» запланирована на 28 сентября
10:53
Россия
Ученые нашли способ спрогнозировать осадку грунтов, чтобы избежать разрушения зданий
10:51
Шоу-бизнес
«Осталось чуть-чуть»: экс-супруга Аршавина рассказала о своем состоянии
10:51
Спорт
Спад интереса к Играм и новые олимпийские виды спорта обсудят в «Патриоте»
10:51
Технологии
Роскосмос назвал даты ближайших выходов космонавтов в открытый космос
10:46
Происшествия
Сельчане с судимостью похитили знакомого за «кражу» бензопилы в Саратовской области
Все новости

Названа доля антипрививочников среди отличников и троечников

  /   Обновлено: 03 августа 2021 09:47
Общество
Названа доля антипрививочников среди отличников и троечников
pixabay.com

Москва, 3 августа. Аналитики сервиса SuperJob определили, что те, кто отказывается делать прививку, имели в школьном аттестате тройки.

Специалисты провели опрос, где приняли участие 2,5 тыс. россиян, которые имеют аттестат о наличии школьного образования. Исследование проводилось с 22 по 23 июля. Экспертами были опрошены жители 481 населенного пункта из всех округов России.

В результате работы удалось установить, что среди граждан, которые окончили школу с золотой или серебряной медалью, самая большая доля привитых — 46%. Сотрудники сервиса проследили, что чем хуже оценки в школьном аттестате, тем ниже доля вакцинированных. Таким образом, меньше всего привитых среди троечников — 34%. Это единственная группа, где количество антипрививочников превышает число тех, кто прошел процедуру вакцинации.

Как ранее сообщалось, в Кремле позицию антипрививочников назвали проявлением несознательности. Там отметили, что необходимо стремиться вакцинировать подавляющее число граждан для предотвращения распространения коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названа доля антипрививочников среди отличников и троечников
вакцинация оценки аттестат антипрививочники коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru