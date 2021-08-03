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Следователи начали проверку по факту избиения девочки-колясочницы в Севастополе

  /   Обновлено: 03 августа 2021 09:50
Происшествия
Следователи начали проверку по факту избиения девочки-колясочницы в Севастополе
pixabay.com  /  BeatriceBB

Севастополь, 3 августа. Главное следственное управление СК России начало проверку после размещения в Сети информации о нанесении побоев девочке-инвалиду.

Речь идет о видеозаписи, на кадрах которой можно заметить, как сопровождающая ребенка-инвалида на коляске женщина во время прогулки на улице Репина в Севастополе обращается с ней грубо и применяет физическую силу. По поручению главного прокурора Крыма Владимира Терентьева будет проведена всесторонняя проверка для установления обстоятельств случившегося.

В частности, севастопольский межрайонный следственный отдел изучит действия гражданки, а также даст оценку обстановки в семье, где проживает ребенок-инвалид. Ход проверки находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления.

Ранее сообщалось, что после недопуска девочки-инвалида в одном из кафе Ижевска прокуратура начала проверку.

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крым избиение инвалид
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